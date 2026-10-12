Złoty But: Niespodziewany lider. Raphinha na podium

Klasyfikacja Złotego Buta: Raphinha dopiero na 2. miejscu
Złoty But to nagroda dla najskuteczniejszego piłkarza w Europie. Pod uwagę brana jest liczba bramek, a także liga, w której występuje dany zawodnik. W zależności od poziomu trudności rozgrywek różnić się może współczynnik każdej bramki. Dwa punkty otrzymuje się za każde trafienie w ligach TOP 5. Ligi z miejsc 6-22 w rankingu UEFA ( m.in. Ekstraklasa) mają współczynnik gola x1.5. Z kolei w pozostałych ligach każda bramka jest warta jeden punkt.
Od sezonu 2019/2020 Złoty But wygrywało tylko pięciu piłkarzy: Ciro Immobile, Robert Lewandowski (x2), Erling Haaland, Kylian Mbappe i Harry Kane (x2). Wcześniej nagrodę dzielili między siebie głównie Leo Messi i Cristiano Ronaldo plus okazjonalnie Luis Suarez.
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Klasyfikacja Złotego Buta szczególnie na początku sezonu ma to do siebie, że w czołówce często pojawiają się zawodnicy, o których kibice nie słyszeli lub grają w mniej znanych ligach. Tak samo jest i tym razem, ponieważ obecnie w TOP 10 z topowych piłkarzy jest tylko Raphinha. Brazylijczyk zawdzięcza to niesamowitej formie przed przerwą na kadrę. W siedmiu meczach strzelił aż 12 goli, co daje mu 2. miejsce.
Liderem klasyfikacji jest obecnie Ede Oloko z dorobkiem 25 bramek. W przypadku takich graczy jak Robbie Ure czy Josue Vergara od lata zmianie ulegnie współczynnik zdobywanych goli. Ten pierwszy z poziomu x1.5 przeniesie na na x2 (transfer z Sirius do Sevilli – w La Liga jeszcze nie strzelił). Z kolei drugi z graczy za każde trafienie od niedawna ma współczynnik x1.5 w porównaniu do wcześniejszego x1 (transfer z Auda do Gent – strzelił już trzy bramki w Belgii).
Aktualna klasyfikacja Złotego Buta:
|Miejsce
|Zawodnik
|Klub
|Liczba goli (mnożnik)
|Liczba punktów
|1.
|Ede Oloko
|Tukums/Lipawa
|25 (x1)
|25
|2.
|Raphinha
|FC Barcelona
|12 (x2)
|24
|3.
|Kristian Stromland Lien
|Djurgarden
|16 (x1.5)
|24
|4.
|Robbie Ure
|Sirius / Sevilla
|15 (x1.5)
|22,5
|5.
|Mohamed Badamosi
|Ryga FC
|21 (x1)
|21
|6.
|Amin Chiakha
|Rosenborg
|14 (x1.5)
|21
|7.
|Paulos Abraham
|Hammarby
|14 (x1.5)
|21
|8.
|Isak Bjerkebo
|Sirius
|14 (x1.5)
|21
|9.
|Josue Vergara
|KAA Gent / Auda
|17 (x1.5)
|18.5
|10.
|Andreas Helmersen
|Bodo/Glimt
|12 (x1,5)
|18