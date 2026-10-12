Złoty But: Niespodziewany lider. Raphinha na podium

15:34, 12. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Wyścig o Złotego Buta za sezon 2026/2027 ponownie ruszył w miniony weekend. Miejsce na podium utrzymał Raphinha, choć nie zagrał przez kontuzje. Liderem klasyfikacji jest obecnie Ede Oloko z Tukums/Lipawa.

Raphinha
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Klasyfikacja Złotego Buta: Raphinha dopiero na 2. miejscu

Złoty But to nagroda dla najskuteczniejszego piłkarza w Europie. Pod uwagę brana jest liczba bramek, a także liga, w której występuje dany zawodnik. W zależności od poziomu trudności rozgrywek różnić się może współczynnik każdej bramki. Dwa punkty otrzymuje się za każde trafienie w ligach TOP 5. Ligi z miejsc 6-22 w rankingu UEFA ( m.in. Ekstraklasa) mają współczynnik gola x1.5. Z kolei w pozostałych ligach każda bramka jest warta jeden punkt.

Od sezonu 2019/2020 Złoty But wygrywało tylko pięciu piłkarzy: Ciro Immobile, Robert Lewandowski (x2), Erling Haaland, Kylian Mbappe i Harry Kane (x2). Wcześniej nagrodę dzielili między siebie głównie Leo Messi i Cristiano Ronaldo plus okazjonalnie Luis Suarez.

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Klasyfikacja Złotego Buta szczególnie na początku sezonu ma to do siebie, że w czołówce często pojawiają się zawodnicy, o których kibice nie słyszeli lub grają w mniej znanych ligach. Tak samo jest i tym razem, ponieważ obecnie w TOP 10 z topowych piłkarzy jest tylko Raphinha. Brazylijczyk zawdzięcza to niesamowitej formie przed przerwą na kadrę. W siedmiu meczach strzelił aż 12 goli, co daje mu 2. miejsce.

Liderem klasyfikacji jest obecnie Ede Oloko z dorobkiem 25 bramek. W przypadku takich graczy jak Robbie Ure czy Josue Vergara od lata zmianie ulegnie współczynnik zdobywanych goli. Ten pierwszy z poziomu x1.5 przeniesie na na x2 (transfer z Sirius do Sevilli – w La Liga jeszcze nie strzelił). Z kolei drugi z graczy za każde trafienie od niedawna ma współczynnik x1.5 w porównaniu do wcześniejszego x1 (transfer z Auda do Gent – strzelił już trzy bramki w Belgii).

Aktualna klasyfikacja Złotego Buta:

MiejsceZawodnikKlubLiczba goli (mnożnik)Liczba punktów
1.Ede OlokoTukums/Lipawa25 (x1)25
2.RaphinhaFC Barcelona12 (x2)24
3.Kristian Stromland LienDjurgarden16 (x1.5)24
4.Robbie UreSirius / Sevilla15 (x1.5)22,5
5.Mohamed BadamosiRyga FC21 (x1)21
6.Amin ChiakhaRosenborg14 (x1.5)21
7.Paulos AbrahamHammarby14 (x1.5)21
8.Isak BjerkeboSirius14 (x1.5)21
9.Josue VergaraKAA Gent / Auda17 (x1.5)18.5
10.Andreas HelmersenBodo/Glimt12 (x1,5)18
Dane: Transfermarkt

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