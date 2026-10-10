Milan planuje transfery. Amorim wskazał dwa priorytety

09:20, 10. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  La Gazzetta dello Sport

AC Milan przechodzi zmiany w kadrze pierwszego zespołu. Ruben Amorim planuje kolejne transfery. Jak donosi La Gazzetta dello Sport, trener wskazał dwóch graczy jako priorytety na zimę.

Ruben Amorim
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fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Ruben Amorim

Inacio i Endrick priorytetem transferowym Milanu

AC Milan po zakończeniu sezonu zdecydował się na przedwczesne rozstanie z Maxem Allegrim. Powodem były niezadowalające wyniki, a także fakt, że Rossoneri finiszowali poza TOP 4 Serie A. W efekcie zabrakło ich w Lidze Mistrzów, a kibice muszą zadowolić się jedynie rozgrywkami Ligi Europy. Stery w klubie przejął Ruben Amorim, który w minione lato otrzymał kilka ciekawych wzmocnień za łączną kwotę ponad 160 milionów euro.

To jednak nie koniec zmian na San Siro. Z doniesień La Gazzetta dello Sport wynika, że portugalski szkoleniowiec oczekuje kolejnych transferów. Mediolańczycy mają skupić się na dwóch zawodnikach. Priorytetem będzie pozyskanie Goncalo Inacio oraz Endricka.

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Nie jest tajemnicą, że zarówno obrońca, jak i napastnik byli w kręgu zainteresowań Milanu już w trakcie letniego okna transferowego. Negocjacje trwały, ale nie udało się doprowadzić do sfinalizowania transakcji. Włoska gazeta sugeruje, że łatwiej będzie ściągnąć Goncalo Inacio, który jest otwarty na transfer do Mediolanu, a także ponowną pracę z Amorimem. W przeszłości był jego trenerem w Sportingu CP.

Trudniej będzie wyciągnąć Endricka z Realu Madryt. Latem jego odejście zablokował Jose Mourinho. Niemniej jednak młody napastnik gra bardzo mało, więc niewykluczone, że podobnie jak zimą tego roku Królewscy rozważą wypożyczenie na drugą część sezonu.

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