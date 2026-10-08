Zieliński wprost o celach Interu. O tym trofeum marzy Polak

09:30, 8. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Tuttomercato

Piotr Zieliński w najbliższy weekend wróci do gry w barwach Interu Mediolan. W rozmowie z Tuttomercato wskazał cel Nerazzurrich na ten sezon. Wprost ujawnił, o jakim trofeum marzy.

Piotr Zieliński
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NEXPHER/ Vernon Yuen/ Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter Mediolan marzy o zwycięstwie w Lidze Mistrzów

Inter Mediolan w ostatnich latach dołączył do grona klubów, które mogą określić się mianem najlepszych na świecie. Świadczy o tym nie tylko fakt, że regularnie biją się o mistrzostwo Włoch, ale w ciągu ostatnich czterech lat dwukrotnie grali w finale Ligi Mistrzów. Niestety za każdym razem musieli uznać wyższość rywali. W 2023 roku przegrali z Manchesterem City. Natomiast w 2025 roku pokonało ich Paris Saint-Germain.

Przed wznowieniem rozgrywek ligowych Piotr Zieliński udzielił wywiadu serwisowi Tuttomercato. W rozmowie z włoską prasą ujawnił, że marzeniem Interu Mediolan jest wygrać Ligę Mistrzów. Natomiast skupiają się na tym, że zajść dalej niż w poprzednim sezonie, który był rozczarowaniem w Europie.

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W Lidze Mistrzów chcemy pokazać, że mamy naprawdę dużo jakości i spisać się lepiej niż w zeszłym sezonie. Zobaczymy na koniec, jak daleko uda nam się zajść, ale mamy bardzo mocny zespół. Oczywiście, naszym marzeniem jest wygrać Ligę Mistrzów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, a później zobaczymy, co z tego wyniknie – mówił Piotr Zieliński w rozmowie z Tuttomercato.

Podopieczni Christiana Chivu są faworytem do zdobycia Scudetto. Na ten moment obrońcy tytułu zajmują 2. miejsce z identyczną liczbą punktów co Roma i Lazio. Zieliński zasugerował, że Inter skupia się na sobie i liczy na drugi tytuł z rzędu. Wśród rywali do mistrzostwa wymienił m.in. Romę, Juventus i Milan.

To okaże się w późniejszym etapie. My skupiamy się na sobie i chcemy iść dalej, mając nadzieję, że ponownie sięgniemy po mistrzostwo. Rywale są ci sami: Roma, Juventus, Napoli, Milan, a także Como – dodał pomocnik Interu Mediolan.

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