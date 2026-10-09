Woltemade rozczarował Juventus. Oni mogą go zastąpić

Juventus ma problem z obsadą pozycji napastnika. Nick Woltemade rozczarowuje, więc spodziewany jest jego powrót do Newcastle. Z doniesień La Gazzetta dello Sport wynika, że Stara Dama ma trzech kandydatów, którzy mogą go zastąpić w przyszłym sezonie.

Moritz Muller / Alamy Credit: Moritz Muller/Alamy Live News Na zdjęciu: Nick Woltemade

Juventus szuka napastnika. Na liście życzeń trzy nazwiska

Juventus w końcówce poprzedniego sezonu rozczarował, a efektem było wypadnięcie poza TOP 4, które gwarantowała grę w Lidze Mistrzów. Brak udziału w elitarnych rozgrywkach wpłynął negatywnie na działania klubu w trakcie okna transferowego. Stara Dama nie mogła pozwolić sobie na spektakularne ruchy. Skupili się w dużej mierze między innymi na wypożyczeniach. Właśnie tak do zespołu dołączył Nick Woltemade.

Przygoda reprezentanta Niemiec w Turynie jest jednak daleka od oczekiwań. W dotychczasowych czterech meczach strzelił tylko jednego gola. Na dodatek w Serie A uzbierał łącznie 48 minut w trzech spotkaniach. La Gazzetta dello Sport twierdzi, że Juventus na pewno nie wykupi go z Newcastle.

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Pion sportowy rozpoczął się przegląd potencjalnych napastników, którzy mogą wzmocnić drużynę latem przyszłego roku. Na liście życzeń umieszczono trzy nazwiska: Folarin Balogun, Mateo Retegui oraz Antonio Raimondo. Cała trójka jest uważnie obserwowana przez dział sportowy.

Balogun na co dzień gra w AS Monaco. Poprzedni sezon miał niezwykle udany, strzelając 13 bramek w 30 meczach ligowych. Latem był łączony z przeprowadzką do Premier League, lecz nic z tego nie wyszło. Z kolei Retegui i Raimondo to piłkarze doskonale znani włoskim kibicom. Ten pierwszy gra obecnie w Al-Qadsiah, gdzie regularnie strzela bramki. Z kolei 22-latek błyszczy w lidze włoskiej w barwach Frosinone. Ma już 4 gole w 5 meczach.