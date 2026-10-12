De Jong zmieni pozycję w Barcelonie. To pomysł Flicka

Frenkie De Jong od momentu powrotu do treningów był testowany jako środkowy obrońca. Na taki pomysł wpadł Hansi Flick. Jak donosi Santi Ovalle, ma to pomóc gwieździe FC Barcelony uniknąć kolejnych urazów.

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Flick ustawił De Jonga jako środkowego obrońcę

Frenkie De Jong podczas ostatnich Mistrzostw Świata doznał kontuzji, przez co stracił początek sezonu. Reprezentant Holandii wrócił do klubu, gdzie przechodził rehabilitację. Ostatnio jednak wrócił do treningów z drużyną, a hiszpańskie media informują o dużej zmianie w karierze piłkarza. Santi Ovalle w programie Que T’hi Jugues poinformował, że Hansi Flick testował 29-latka na zupełnie innej pozycji, a konkretnie jako środkowego obrońcę.

Szkoleniowiec zdecydował się na taki ruch ze względu na problemy zdrowotne piłkarza. Jak sugeruje dziennikarz, Flick jest przekonany, że zmiana pozycji pozytywnie wpłynie na De Jonga. Gra w środku pola wymaga zbyt dużego obciążenia kolana pod kątem gwałtownych zwrotów, hamowania czy przyspieszania. W porównaniu z pozycją środkowego pomocnika gra w roli stopera nie byłaby pod tym kątem aż tak obciążająca.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

De Jong, gdy tylko był zdrowy zawsze mógł liczyć na miejsce w składzie Blaugrany. Obecnie jednak coraz częściej mówi się o potencjalnej zmianie klubu. W środku pola jest spora rywalizacja, a Flick na ten moment ma lepsze opcje do wyboru. Zmiana pozycji na środkowego obrońcę mogłaby otworzyć piłkarzowi dodatkowe drzwi do pozostania w Barcelonie. Na Spotify Camp Nou gra już od siedmiu lat.

Łącznie na swoim koncie De Jong ma 297 meczów, w których strzelił 20 bramek i zanotował 31 asyst.