Atletico Madryt – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (13.10.2026)

Manchester United gra w Madrycie w mocno osłabionym składzie. Czy Julián Alvarez poprowadzi Atletico do wygranej? Sprawdź przedmeczowe fakty i statystyki.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Atletico Madryt

Atletico Madrid Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 października 2026 15:26

Atletico Madryt podejmie Manchester United w szlagierze drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Diego Simeone i jego piłkarze zagrają na Estadio Metropolitano o pierwsze punkty w tej edycji rozgrywek. Początek spotkania we wtorek, 13 października 2026 roku, o godzinie 21:00. Zespoły przystępują do tego meczu z zupełnie innym bagażem doświadczeń.

Gospodarze zaliczyli wpadkę na starcie europejskiej kampanii. Przegrali na Anfield z Liverpoolem 1:2 po trudnym boju. Hiszpanie objęli tam prowadzenie po bramce Marcosa Llorente, który ma doskonałe statystyki przeciwko angielskiej drużynie. Zespół z Madrytu szybko zareagował na to potknięcie w lidze.

Podopieczni Simeone wygrali trzy kolejne starcia. Pokonali Real Sociedad 3:0 i rozbili Osasunę 4:0. Serię zwieńczyli zwycięstwem 2:1 nad Realem Madryt po czerwonej kartce dla Deana Huijsena. Drużyna wygenerowała w tych meczach wysoki wskaźnik oczekiwanych goli – 3,97 z Osasuną oraz 2,35 przeciwko lokalnemu rywalowi.

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Forma Juliana Alvareza kluczem do sukcesu madryckiego Atletico

Anglicy zainaugurowali występy w Europie od mocnego uderzenia. Pokonali debiutujący Sabah 4:0 po pełnej dominacji. Menedżer Michael Carrick ma jednak poważny kłopot ze spotkaniami wyjazdowymi. Czerwone Diabły zremisowały jeden mecz i przegrały dwa starcia na obcych boiskach w tym sezonie, tracąc przy tym pięć bramek.

Ekipa z Old Trafford notuje słabą serię na krajowym podwórku. Zespół uległ Manchesterowi City 0:1, zremisował z Fulham 1:1 i wypuścił dwubramkowe prowadzenie, przegrywając ostatecznie z Brighton 2:3. Sytuację gości pogarsza fatalna sytuacja zdrowotna. Z urazami zmagają się między innymi Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko czy Matthijs de Ligt. Do gry po stronie gości gotowy jest z kolei Bruno Fernandes.

Braki w defensywie rywali spróbują wykorzystać napastnicy gospodarzy. Julián Álvarez odegrał kluczową rolę w ubiegłorocznej Lidze Mistrzów, notując udział przy czternastu trafieniach. Argentyńczyk wyjdzie w podstawowym składzie po definitywnym zakończeniu sporu z trenerem. Urazy wykluczyły z gry Alexandra Sorlotha oraz Lee Kang-ina. Miejsce w ataku obok Álvareza zajmie w tej sytuacji Ademola Lookman.

Twierdza Estadio Metropolitano trudnym wyzwaniem dla gości

Simeone również musi radzić sobie z ubytkami w składzie. Kontuzjowani są Pablo Barrios Rivas oraz Alejandro Grimaldo. Miejsce tego drugiego w linii defensywy zajmie Robin Le Normand. Mimo tych osłabień madrytczycy imponują skutecznością przed własną publicznością.

Hiszpański klub strzelał gole we wszystkich ośmiu domowych meczach Ligi Mistrzów w minionym sezonie, notując średnią 2,75 bramki na mecz. Starcia te przynosiły kibicom ogrom emocji. W każdym z tych spotkań na Metropolitano do siatki trafiały obie drużyny. Średnia goli z ubiegłego roku w domowych meczach madrytczyków wynosi imponujące 4,13.

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Historia bezpośrednich spotkań obejmuje tylko dwumecz z sezonu 2021/2022. Padł wówczas remis 1:1 w Madrycie, a Hiszpanie wygrali rewanż na Old Trafford 1:0. Manchester United rozegrał do tej pory 78 spotkań przeciwko hiszpańskim klubom, notując 25 wygranych, 28 remisów i 25 porażek.

Bukmacherzy dają gospodarzom 49 procent szans na zwycięstwo. Jeśli na boisku znów dojdzie do ostrej walki, gości z Anglii czeka bardzo trudna przeprawa. Ostatnie starcie tych zespołów w stolicy Hiszpanii przyniosło trzydzieści pięć fauli i dziewięć żółtych kartek.

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