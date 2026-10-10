Real Madryt wypatrzył okazję na rynku. Chodzi o gwiazdę Napoli

Real Madryt przygląda się Scottowi McTominayowi. Według "Il Mattino" i "Sport", niepewność wokół nowego kontraktu pomocnika Napoli może otworzyć Królewskim drogę do transferu.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Scott McTominay na radarze Realu Madryt!

Real Madryt monitoruje sytuację szkockiego Scotta McTominaya, którego przyszłość we Włoszech stoi pod znakiem zapytania. Negocjacje dotyczące przedłużenia umowy z SSC Napoli miały utknąć w martwym punkcie, co przyciągnęło uwagę klubów szukających okazji do wzmocnienia środka pola. Oprócz Królewskich zawodnikiem interesują się również zespoły z Premier League, wskazuje „Sport”.

McTominay nie jest typowym rozgrywającym, który dyktuje tempo spotkania precyzyjnymi podaniami. Jego atuty leżą gdzie indziej. Szkot imponuje warunkami fizycznymi, potrafi pokonywać duże odległości i regularnie włączać się do akcji ofensywnych. Szczególnie cenne jest jego wyczucie momentu, w którym należy zaatakować pole karne rywala.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Taki profil mógłby pasować do koncepcji Realu Madryt. Wszechstronność pomocnika przywodzi na myśl elementy gry Federico Valverde, a jego wejścia w pole karne mogą przypominać ofensywne rajdy Jude’a Bellinghama. Nie oznacza to jednak, że transfer jest przesądzony. Wiele zależy od dalszego przebiegu rozmów z Napoli i ewentualnych warunków finansowych transakcji, które na razie utkwiły w martwym punkcie według „Il Mattino”.

Z zawodnikiem szczególną relację ma również Jose Mourinho. Portugalczyk dał McTominayowi szansę debiutu w pierwszym zespole Manchesteru United i darzył go dużym zaufaniem. Na razie kluczowe pozostaje jednak to, czy Napoli zdoła porozumieć się z pomocnikiem w sprawie nowej umowy. Jeśli negocjacje nie przyniosą przełomu, zainteresowanie klubu z La Liga może nabrać konkretniejszego wymiaru.