Real ostrzy sobie zęby na gwiazdę Bayernu. Hainer postawił sprawę jasno

14:28, 12. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  

Bayern Monachium nie zamierza ułatwiać Realowi Madryt walki o Michaela Olise’a. Jak informuje Bild, Herbert Hainer jasno określił stanowisko klubu ws. Francuza.

Herbert Hainer
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fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Herbert Hainer

Real Madryt może obejść się smakiem

Bayern Monachium chce zachować kontrolę nad przyszłością jednego ze swoich kluczowych zawodników. Michael Olise wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym, a w medialnych spekulacjach pojawia się między innymi Real Madryt. Prezes bawarskiego klubu Herbert Hainer zapewnił jednak, że działacze nie muszą podejmować decyzji pod presją potencjalnych ofert.

– Jestem przekonany, że Bayern to klub, który nie jest zmuszany do sprzedaży zawodników. Podejmujemy decyzje z pozycji siły – powiedział przedstawiciel giganta z Bundesligi w rozmowie z Bild TV. To wyraźny sygnał, że ewentualne zainteresowanie ze strony Królewskich nie oznacza, że mistrzowie Niemiec będą skłonni rozważyć rozstanie z Francuzem.

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Istotnym argumentem Bayernu pozostaje sytuacja kontraktowa skrzydłowego. Umowa 24-latka obowiązuje do 2029 roku, więc klub nie stoi obecnie pod presją zbliżającego się końca kontraktu. Hainer nie ukrywa przy tym, że chciałby związać piłkarza z Monachium na dłużej. – Mam nadzieję, że przedłuży kontrakt – dodał szef Bawarczyków.

Olise trafił do Bayernu z Crystal Palace w 2024 roku i szybko stał się ważnym elementem ofensywy. Jego forma sprawia, że zainteresowanie ze strony europejskich gigantów nie jest zaskoczeniem. Na razie jednak Monachijczycy nie wysyłają sygnałów, że zamierzają rozstawać się z Francuzem. Jeśli Real rzeczywiście będzie chciał powalczyć o skrzydłowego, może napotkać zdecydowany opór ze strony władz niemieckiego klubu.

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