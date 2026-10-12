Man United zmienił zdanie. Carrick na wylocie, następca jest gotowy

16:48, 12. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Calciomercato

Manchester United ugrzązł w dolnej części tabeli Premier League. Z informacji Calciomercato wynika, że klub poważnie rozważa zmianę trenera. Michaela Carricka miałby zastąpić Antonio Conte.

Michael Carrick
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick zagrożony zwolnieniem. Conte czeka na Man United

Manchester United w ostatnich latach przyzwyczaił swoich kibiców do tego, że początki sezonu w ich wykonaniu są dalekie od przyzwoitych. Kolejny rok z rzędu start sezonu w Premier League kompletnie im nie wyszedł. Michael Carrick po podpisaniu kontraktu na stałe osiąga dużo gorsze wyniki niż w drugiej części poprzedniej kampanii. Aktualnie drużyna z Old Trafford ma sześć punktów po sześciu kolejkach i zajmuje odległe 13. miejsce w tabeli.

Pierwotnie media informowały, że po wpadce z Tottenhamem nie dojdzie do zmiany szkoleniowca. Anglik miał dostać czas, aby znaleźć sposób na wyjście z kryzysu. Nowe informacje serwisu Calciomercato sugerują, że nastąpił zwrot akcji. Włodarze Czerwonych Diabłów rozważają zwolnienie 45-latka.

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Niewykluczone, że Carrick pożegna się z posadą. Za wyniki zespołu odpowiada od stycznia tego roku. Łącznie zasiadał na ławce trenerskiej 20-krotnych mistrzów Anglii w 25 meczach. Jego bilans to 14 wygranych, 6 remisów i 5 porażek. Wcześniej na przełomie listopada i grudnia 2021 roku prowadził ich w trzech meczach, w których dwa razy wygrał i raz zremisował.

Włoska prasa sugeruje, że następca obecnego menedżera jest powszechnie znany. Miałby nim zostać Antonio Conte, czyli były trener m.in. Chelsea, Interu Mediolan i Napoli. Włoski taktyk powie „TAK”, jeśli przedstawiciele Man United zgłoszą się do niego z ofertą pracy.

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