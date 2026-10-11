Real Madryt ruszył po gwiazdę Napoli. Mourinho może odegrać kluczową rolę

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Scott McTominay na celowniku Realu Madryt

Real Madryt rozgląda się za wzmocnieniami środka pola, a na celowniku hiszpańskiego giganta znalazł się 29-letni Szkot. Scott McTominay od czasu przeprowadzki do Włoch udowodnił, że potrafi nie tylko zabezpieczać drugą linię, ale również regularnie trafiać do siatki. Na razie nie ma jednak informacji o formalnej ofercie dla SSC Napoli. Pierwszym krokiem ma być sprawdzenie, czy zawodnik byłby zainteresowany takim ruchem.

Istotnym elementem tej historii pozostaje sytuacja kontraktowa piłkarza z ekipą z Serie A. Umowa McTominaya obowiązuje do czerwca 2028 roku, ale rozmowy dotyczące jej przedłużenia nie przebiegają zgodnie z oczekiwaniami jego przedstawicieli. Według wieści przywoływanych przez włoskie media Napoli nie traktuje sprawy jako pilnej. To może otworzyć drzwi klubom, które chciałyby wykorzystać rozbieżności w negocjacjach.

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Nie bez znaczenia jest również osoba Jose Mourinho. Portugalczyk zna Szkota z Manchesteru United i w 2017 roku dał mu szansę debiutu w pierwszym zespole. Ewentualna współpraca w Madrycie mogłaby zatem opierać się na wcześniejszych doświadczeniach obu stron. McTominay ma atuty przydatne w różnych rolach w środku pola, a dodatkowo potrafi włączać się do akcji ofensywnych.

Zainteresowanie pomocnikiem nie ogranicza się do Realu. Wśród klubów łączonych ze Szkotem wymienia się także Manchester United i Aston Villę. Napoli zapłaciło za niego latem 2024 roku mniej więcej 30,5 miliona euro, a obecna wycena kształtuje się na poziomie 40 milionów euro. Jeśli rozmowy kontraktowe nadal będą stały w miejscu, temat transferu może wrócić przed latem 2027 roku. Na ten moment Królewscy sondują jednak sytuację, a nie finalizują transakcję.