Juventus usłyszał bolesną diagnozę. Spalletti miał oczekiwać kogoś innego

08:58, 10. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  radio Radio / Sandro Sabatini

Juventus znalazł się pod ostrzałem krytyki przed meczem z Cagliari. Sandro Sabatini na antenie Radio Radio zakwestionował transfer Nicka Woltemade, mówiąc o tym wprost.

Nick Woltemade
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fot. Moritz Muller / Alamy Credit: Moritz Muller/Alamy Live News Na zdjęciu: Nick Woltemade

Głośny transfer Juventusu pod lupą

Juventus wraca do rywalizacji w Serie A po przerwie reprezentacyjnej, ale przed starciem z Cagliari uwaga skupia się również na decyzjach transferowych klubu. Sandro Sabatini uważa, że sprowadzenie Nicka Woltemade budzi wątpliwości, zwłaszcza w kontekście potrzeb taktycznych zespołu. Dziennikarz podkreślił, że szkoleniowiec oczekiwał zawodnika o zupełnie innej charakterystyce.

– Jeśli chodzi o Woltemade, przypomnijmy sobie, co wydarzyło się tego lata. Spalletti chciał napastnika w polu karnym. Randal Kolo Muani nie był wystarczająco dobry, więc przekazywano, że powinien zostać odesłany, a ktoś, kto operuje w polu karnym, musi przyjść – powiedział Sabatini na antenie Radio Radio.

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Dziennikarz zwrócił uwagę, że profil Niemca niekoniecznie odpowiada temu, czego poszukiwał trener Starej Damy. – Aż nagle pojawił się Woltemade. Kiedy wchodzi w pole karne, robi to po to, żeby zrobić krzywdę. W przeciwnym razie zostaje poza nim. To nie jest tak, że Woltemade nagle się budzi, wsiada do samolotu, ląduje w Turynie, wchodzi i mówi: „Gram dla Juventusu”. Ktoś go tam jednak przyprowadził – podsumował Sabatini.

Na razie niemiecki napastnik nie zdołał przekonać do siebie otoczenia sportowego regularnymi występami. Ma na koncie jednego gola dla Juventusu, strzelonego z rzutu karnego w Lidze Europy, ale w hierarchii Spallettiego wciąż nie wywalczył mocnej pozycji. Nadchodzące spotkania mogą pokazać, czy napastnik zdoła rozwiać wątpliwości i uzasadnić decyzję o sprowadzeniu go do Turynu.

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