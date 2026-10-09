Borussia Dortmund – Werder Brema: typy, kursy, zapowiedź (09.10.2026)

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Borussia Dortmund perfekcyjnie rozpoczęła nowy sezon Bundesligi. Drużyna prowadzona przez Niko Kovaca wygrała wszystkie cztery dotychczasowe spotkania. Z kompletem dwunastu punktów otwiera ligową tabelę. W piątek wieczorem na Signal Iduna Park przyjedzie Werder Brema. Mecz zainauguruje piątą kolejkę rozgrywek, a gospodarze przystąpią do niego w roli zdecydowanego faworyta.

Dortmundczycy imponują w grze obronnej. Stracili dotąd zaledwie dwa gole, co stanowi najlepszy wynik w całej lidze. Na własnym stadionie zachowują absolutne czyste konto. Wygrali domowe mecze w stosunku 2:0 z Hamburgerem SV oraz 3:0 z Paderbornem. Dołożyli do tego również triumf 3:2 nad Villarrealem w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Rozpędzona Borussia Dortmund czeka na Werder

Werder zdołał ustabilizować formę po bolesnej porażce 1:4 z Freiburgiem. Zespół zdobył siedem punktów w trzech kolejnych spotkaniach, notując dwa zwycięstwa i jeden remis. Ostatni triumf 3:2 nad Augsburgiem, odniesiony mimo dwubramkowej straty, potwierdził determinację drużyny. Liderem ofensywy pozostaje będący w wysokiej formie Niclas Füllkrug. Napastnik, który w przeszłości reprezentował barwy Borussii, trafiał do siatki w trzech ostatnich starciach ligowych.

Główny problem bremeńczyków polega na fatalnej dyspozycji w spotkaniach wyjazdowych. Obecne rozgrywki rozpoczęli od porażki i remisu na obcych stadionach. Dodatkowo goście mają ogromne kłopoty w początkowych fazach meczów. W trzech z czterech rozegranych kolejek jako pierwsi tracili bramkę. Z kolei Borussia znakomicie odnajduje się na boisku po przerwie, zdobywając po zmianie stron aż siedem z dziewięciu tegorocznych goli.

Plaga kontuzji. Borussia Dortmund i Werder Brema liczą straty

Obaj szkoleniowcy muszą zmierzyć się z poważnymi problemami kadrowymi. Niko Kovac zmuszony jest przebudować blok defensywy z powodu urazów Nico Schlotterbecka i Juliana Ryersona, a na murawie zabraknie również Emre Cana oraz Giannisa Konstanteliasa. Werder przyjedzie do Dortmundu bez Jensa Stage, co stanowi potężny cios. Duńczyk w dwóch ostatnich sezonach zdobywał po dziesięć bramek i miał kluczowy udział w działaniach ofensywnych. Oprócz niego z powodu urazów nie zagrają Kevin Topp, Moussa N’Diaye oraz Senne Lynen.

Borussia z solidną obroną w lidze

W dotychczasowych czterech meczach ligowych tego sezonu Borussia Dortmund zachowała czyste konto w trzech spotkaniach. Wyjątkiem było wyjazdowe zwycięstwo 3:2 nad Hoffenheim. Drużyna Kovaca legitymuje się czwartym najniższym wskaźnikiem xGA (oczekiwanych bramek straconych) w lidze, więc tak solidna postawa w defensywie nie jest dziełem przypadku.

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Historia bezpośrednich starć w pełni promuje gospodarzy, którzy nie przegrali z Werderem od siedmiu spotkań. W poprzednim sezonie dortmundczycy dwukrotnie pokonali rywali bez utraty gola – 3:0 u siebie oraz 2:0 na wyjeździe. Ostatni domowy mecz BVB w pełni zdominowała, ograniczając gości do zaledwie sześciu prób strzeleckich w pełnym wymiarze czasu. Algorytmy analityczne nie pozostawiają w tym przypadku absolutnie żadnych złudzeń. Modele prognozujące BETSiE dają Borussii Dortmund dokładnie 69,6 procent szans na zwycięstwo, wyceniając prawdopodobieństwo sukcesu rywali na 14,1 procent.

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