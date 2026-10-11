34 minuty w dwa sezony, a teraz to. Milik znów ma pecha

Arkadiusz Milik znów zmaga się z problemami zdrowotnymi, a jego powrót do gry staje pod znakiem zapytania. Mirco Nicolino z TuttoJuve na X przekazał niepokojące wieści.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Dramat Arkadiusza Milika trwa

Arkadiusz Milik nie może uwolnić się od problemów, które od dłuższego czasu hamują jego karierę w Juventusie. Jak poinformował na X włoski dziennikarz Mirco Nicolino z TuttoJuve, polski napastnik nabawił się kolejnego urazu. Tym razem chodzi o dolegliwości mięśniowe, a na razie nie podano, jak długo potrwa przerwa zawodnika od treningów z drużyną.

Skala problemów zdrowotnych 32-latka jest szczególnie widoczna, gdy spojrzymy na jego ostatnie sezony. W ostatnich dwóch kampaniach Milik spędził na boisku zaledwie 34 minuty. Kolejny uraz oznacza zatem następny cios dla piłkarza, który od dawna próbuje wrócić do regularnej gry i odzyskać miejsce w zespole z Turynu.

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Sytuacji Polaka nie ułatwia również jego pozycja w planach Luciano Spallettiego. Juventus nie zgłosił napastnika ani do rozgrywek Serie A, ani do europejskich pucharów. W rundzie jesiennej Milik może zatem wystąpić jedynie w Coppa Italia, o ile pozwoli mu na to stan zdrowia. Brak regularnych występów sprawia, że jego perspektywy w klubie pozostają niepewne.

Mimo długich przerw w grze Milik ma na koncie 77 występów w barwach Juventusu, w których zdobył 17 bramek i zanotował dwie asysty. Jego umowa z włoskim klubem obowiązuje do 30 czerwca przyszłego roku. Kolejne miesiące mogą mieć tym samym duże znaczenie w kontekście dalszej kariery polskiego napastnika, zwłaszcza jeśli nie zdoła wrócić do pełnej dyspozycji.

Juventus zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Serie A, a jego najbliższym przeciwnikiem będzie Cagliari. Drużyna Spallettiego musi radzić sobie bez napastnika, który zamiast walczyć o minuty na boisku, ponownie mierzy się z problemami zdrowotnymi. Na razie nie wiadomo, kiedy Milik wznowi treningi z zespołem.