Piotr Zieliński stał się liderem środka pola w Interze Mediolan. Świetna forma polskiego pomocnika zyskuje potwierdzenie w statystykach. 31-latek zdążył już wyrównać swoje liczby z poprzedniej kampanii.

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński w formie, statystyki mówią wszystko

Piotr Zieliński przeżywa najlepszy okres w swojej karierze na San Siro. 31-letni Polak najpierw przebił się do wyjściowej jedenastki Interu Mediolan, a następnie stał się kluczowym zawodnikiem środka pola. Reprezentant Polski błyszczy na boisku, co mogliśmy zobaczyć choćby w niedawnym meczu Serie A z Bologną.

Zieliński wyraźnie odżył w Interze za kadencji Christiana Chivu. Polak zdradził niedawno sekret swojej formy. Świetna forma 31-latka widoczna jest w jego statystykach. W poprzedniej kampanii Zieliński zaliczył pięć punktów w klasyfikacji kanadyjskiej (dwa gole i trzy asysty). Polski pomocnik w tym sezonie wyrównał ten dorobek (trzy gole i dwie asysty), rozgrywając aż 635 minut mniej. Przekłada się to siedem pełnych meczów.

Występy Zielińskiego mają przełożenie na wyniki meczów Interu. Mediolańczycy mają w Serie A passę pięciu zwycięstw z rzędu. Dzięki temu plasują się na fotelu lidera rozgrywek. Zieliński i spółka kolejne spotkanie rozegrają dzisiaj wieczorem (7 stycznia). Rywalem Interu o 20:45 będzie Parma.

