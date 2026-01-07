Szymon Włodarczyk nie przebił się na wypożyczeniu w Excelsiorze Rotterdam. Polski napastnik nie znalazł się w kadrze na zgrupowanie. Dla 23-latka może to oznaczać kolejny transfer.

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Włodarczyk

Włodarczyk może zaliczyć kolejny transfer

Szymon Włodarczyk w sierpniu ubiegłego roku po raz kolejny zmienił klub. 23-latek po nieudanym wypożyczeniu do Salernitany, postanowił odbudować się w Excelsiorze Rotterdam. Holenderski zespół w umowie ze Sturmem Graz zapewnił sobie prawo transferu definitywnego. Takowy ruch jest jednak niemal wykluczony.

Włodarczyk w drużynie z Rotterdamu uzbierał dotychczas dwanaście występów, z czego dziewięć w wyjściowej jedenastce. 23-latek początkowo radził sobie nieźle, ponieważ zdobył dwie bramki. Polak we wrześniu trafił do siatki PSV Eindhoven. Od końca listopada pełnił jednak epizodyczną rolę. Włodarczyk rozegrał nieco ponad 30 minut. W tym czasie zaliczył asystę przeciwko Zwolle. To może być jednak jego ostatni akcent w holenderskiej drużynie.

Holenderski dziennikarz Michael Kerkhof z portalu AD, poinformował, że dla Szymona Włodarczyka nie ma już miejsca w klubie. 23-latek nie znalazł się w kadrze Excelsioru na zimowe zgrupowanie w Delden. Dla Polaka to sygnał, że musi on poszukać sobie nowego zespołu. Do Holandii Włodarczyk trafił na wypożyczenie z austriackiego Sturmu Graz. Wcześniej reprezentował barwy Górnika Zabrze.

