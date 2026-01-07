Bartosz Bereszyński pod koniec ubiegłego roku nabawił się kontuzji, która wykluczyła go z gry na dwa mecze. Reprezentant Polski ma niebawem wrócić do kadry Palermo.

Bartosz Bereszyński

Bereszyński uporał się z kontuzją

Bartosz Bereszyński w nowy rok wszedł z misją pełnego powrotu do zdrowia. Reprezentant Polski w grudniu doznał bowiem kontuzji mięśniowej. W efekcie 33-letni defensor nie mógł zagrać w meczach z Avellino i Padovą. Z Włoch nadeszły jednak dobre informacje.

Bereszyński pojawił się na dzisiejszym, środowym treningu Palermo. Polak wziął udział w treningu wraz zespołem. O ile nie wydarzy się nic niespodziewanego, 33-latek powinien znaleźć się przynajmniej w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie. W niedzielę drużyna Filippo Inzaghiego zagra na wyjeździe z Mantovą.

59-krotny reprezentant Polski do Palermo dołączył 20 września ubiegłego roku jako wolny zawodnik. Wcześniej wygasł bowiem jego kontrakt z Sampdorią. W sezonie 2025/2026 Bereszyński zagrał w dziesięciu spotkaniach Palermo. Jego drużyna walczy o bezpośredni awans do Serie A. Do liderującego Frosinone traci aktualnie pięć punktów.

