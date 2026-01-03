Zalewski znowu zachwyca. Świetne dogranie w hicie Serie A [WIDEO]

21:47, 3. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Nicola Zalewski nie zwalnia tempa. Reprezentant Polski notuje kolejną asystę w tym sezonie. Tym razem 23-latek posłał znakomite podanie w hitowym starciu Serie A.

Nicola Zalewski
Marco Canoniero/ Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski z kolejną asystą. Znakomite podanie prestiżowym starciu

Świetny okres reprezentanta Polski rozpoczął się w grudniowym spotkaniu z Genoą w 1/8 finału Pucharu Włoch. Atalanta wygrała 4:0, a Nicola Zalewski celnie dogrywał przy trafieniu Berata Djimsitiego w 19. minucie rywalizacji w Bergamo. Dwa i pół tygodnia później to po dośrodkowaniu 23-latka Isak Hien zapewnił zwycięstwo Orobicim w ligowym pojedynku z Rossoblu.

Nowy rok podopieczni Raffaele Palladino powitali hitowym meczem z Romą. W 12. minucie Zalewski posłał wrzutkę przed bramkę, a Giorgio Scalvini wgrał pojedynek z Mile Svilarem i umieścił piłkę w siatce.

W 29. minucie Gianluca Scamacca podwyższył prowadzenie gospodarzy, ale po analizie VAR trafienie Włocha zostało anulowane. Atalanta zeszła na przerwę ze skromnym prowadzeniem.

