Zalewski z kolejną asystą. Znakomite podanie prestiżowym starciu
Świetny okres reprezentanta Polski rozpoczął się w grudniowym spotkaniu z Genoą w 1/8 finału Pucharu Włoch. Atalanta wygrała 4:0, a Nicola Zalewski celnie dogrywał przy trafieniu Berata Djimsitiego w 19. minucie rywalizacji w Bergamo. Dwa i pół tygodnia później to po dośrodkowaniu 23-latka Isak Hien zapewnił zwycięstwo Orobicim w ligowym pojedynku z Rossoblu.
Nowy rok podopieczni Raffaele Palladino powitali hitowym meczem z Romą. W 12. minucie Zalewski posłał wrzutkę przed bramkę, a Giorgio Scalvini wgrał pojedynek z Mile Svilarem i umieścił piłkę w siatce.
W 29. minucie Gianluca Scamacca podwyższył prowadzenie gospodarzy, ale po analizie VAR trafienie Włocha zostało anulowane. Atalanta zeszła na przerwę ze skromnym prowadzeniem.