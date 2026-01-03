Nicola Zalewski nie zwalnia tempa. Reprezentant Polski notuje kolejną asystę w tym sezonie. Tym razem 23-latek posłał znakomite podanie w hitowym starciu Serie A.

Marco Canoniero/ Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski z kolejną asystą. Znakomite podanie prestiżowym starciu

Świetny okres reprezentanta Polski rozpoczął się w grudniowym spotkaniu z Genoą w 1/8 finału Pucharu Włoch. Atalanta wygrała 4:0, a Nicola Zalewski celnie dogrywał przy trafieniu Berata Djimsitiego w 19. minucie rywalizacji w Bergamo. Dwa i pół tygodnia później to po dośrodkowaniu 23-latka Isak Hien zapewnił zwycięstwo Orobicim w ligowym pojedynku z Rossoblu.

Nowy rok podopieczni Raffaele Palladino powitali hitowym meczem z Romą. W 12. minucie Zalewski posłał wrzutkę przed bramkę, a Giorgio Scalvini wgrał pojedynek z Mile Svilarem i umieścił piłkę w siatce.

𝗡𝗜𝗖𝗢𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗟𝗘𝗪𝗦𝗞𝗜 𝗭 𝗞𝗟𝗨𝗖𝗭𝗢𝗪𝗬𝗠 𝗣𝗢𝗗𝗔𝗡𝗜𝗘𝗠! 🔥



🇵🇱 Polak dośrodkował z rzutu rożnego i Atalanta obejmuje prowadzenie w starciu z Romą! 💥 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/obA1CnoewH — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 3, 2026

W 29. minucie Gianluca Scamacca podwyższył prowadzenie gospodarzy, ale po analizie VAR trafienie Włocha zostało anulowane. Atalanta zeszła na przerwę ze skromnym prowadzeniem.