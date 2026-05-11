Newcastle United planuje rewolucję. Eddie Howe wskazał transferowy priorytet

Newcastle United planuje letnie wzmocnienia na pozycji bramkarza. Według "The Chronicle", Mio Backhaus z Werderu Brema znajduje się wysoko na liście życzeń angielskiego klubu.

Mio Backhaus na radarze Newcastle United

Newcastle United w rozgrywkach Ligi Mistrzów dotarł do 1/8 finału, jednak musiał uznać wyższość Barcelony. W tabeli Premier League piłkarze Eddiego Howe’a zajmują dopiero 13. miejsce po 36. kolejce. Wiele wskazuje na to, że latem władze będą musiały przeprowadzić szeroką przebudowę składu.

Jednym z głównych obszarów zmian ma być pozycja bramkarza. Zarówno Nick Pope, jak i Aaron Ramsdale nie spełnili w tym sezonie pokładanych w nich oczekiwań. Na szczycie listy życzeń Newcastle znajduje się obecnie Mio Backhaus z Werderu Brema. 22-letni golkiper przyciągnął uwagę skautów Premier League dzięki bardzo solidnym występom w Bundeslidze.

Backhaus jest jednym z nielicznych jasnych punktów Werderu, który walczył o utrzymanie. W 31 meczach zachował pięć czystych kont. Młodzieżowy reprezentant Niemiec imponuje przede wszystkim refleksem, grą na linii oraz pewnością w powietrzu.

Kontrakt bramkarza obowiązuje do czerwca 2028 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia Backhausa na 12 milionów euro. W kręgu zainteresowań klubu pozostaje również James Trafford z Manchesteru City. 23-letni golkiper coraz poważniej rozważa zmianę otoczenia. Anglik cieszy się zainteresowaniem także m.in. ze strony Juventusu, Aston Villi oraz Tottenhamu Hotspur. W tym sezonie uzbierał 15 występów, a w marcu zadebiutował w reprezentacji Synów Albionu.