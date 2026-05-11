Lewandowski prześcignął Ronaldo. Co za osiągnięcie Polaka

08:33, 11. maja 2026
Wojciech Mazurek
Robert Lewandowski zdobył trzecie mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną. Polak wyprzedził pod względem tytułów w lidze hiszpańskiej Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w barwach Realu Madryt tylko dwukrotnie świętował triumf w La Liga.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski ma więcej mistrzostw Hiszpanii niż Ronaldo

FC Barcelona została najlepszą drużyną w Hiszpanii w sezonie 2025/2026. Po raz drugi z rzędu z tytułu mogli cieszyć się Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Katalończycy przypieczętowali zwycięstwo, pokonując Real Madryt w El Clasico (2:0).

Dla Lewandowskiego, który gra w Barcelonie od czterech sezonów jest to trzecie mistrzostwo kraju. Reprezentant Polski prześcignął pod tym względem samego Cristiano Ronaldo. Portugalczyk za czasów gry w Realu Madryt zdobył tylko dwa ligowe tytuły. Warto dodać, że w porównaniu do piłkarza Blaugrany grał na hiszpańskich boiskach aż dziewięć sezonów. Tyle samo mistrzostw co Ronaldo, ma na swoim koncie Wojciech Szczęsny. 36-latek wygrywał ligę w poprzednim oraz obecnym sezonie.

Niewykluczone, że było to ostatnie mistrzostwo Hiszpanii zdobyte wspólnie przez Szczęsnego i Lewandowskiego. W przypadku bramkarza wiadomo, że zostanie w klubie do końca kontraktu, czyli do czerwca 2027 roku. Natomiast kapitan reprezentacji Polski, któremu umowa wygasa w nadchodzącym czerwcu, prawdopodobnie opuści klub. Choć jak sam mówi, ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Lewandowski w Barcelonie w przeciągu czterech lat rozegrał 190 meczów. Zdobył w nich 119 goli i zaliczył 24 asysty. Na swoim koncie ma także tytuł króla strzelców La Liga. Wygrywał również Puchar Króla oraz dwukrotnie Superpuchar Hiszpanii.

