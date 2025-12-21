Zalewski jednym z bohaterów
Chociaż Atalanta zmieniła trenera, to Nicola Zalewski nadal nie może liczyć na regularną grę w podstawowym składzie. Także w spotkaniu z Genoą Raffaele Palladino postanowił „dać odpocząć” reprezentantowi Polski. 23-latek zameldował się na murawie dopiero w 69. minucie.
Gospodarze już od 3. minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę, ponieważ czerwoną kartką został ukarany Nicola Leali. Daniele Sommariva, rezerwowy golkiper Rossoblu, miał prawo poważnie myśleć o zachowaniu czystego konta. Jednak wszystko zmieniło się w czwartej minucie doliczonego czasu.
Zalewski dośrodkował z narożnika boiska, prosto na głowę Isaka Hiena. Szwed uprzedził obrońców Grifone i niepewnie interweniującego Sommarivę, w ten sposób dając Atalancie niezwykle ważne zwycięstwo. La Dea dzięki tej wygranej ma w dorobku 22 punkty i awansowała na 9. lokatę. Genoa z 14 oczkami na koncie zajmuje dopiero 17. miejsce.
Genoa – Atalanta 0:1 (0:0)
Hien 90+4′