Zalewski zadebiutował w Atalancie. Tak oceniono jego występ

Nicola Zalewski w niedzielę zadebiutował w barwach Atalanty. La Dea dość nieoczekiwanie tylko zremisowała z Pisą 1:1, ale polski skrzydłowy zebrał bardzo pozytywne noty od dziennikarzy.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski pozytywnie oceniony za mecz z Pisą

Nicola Zalewski drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Interze Mediolan. Polak miał przebłyski dobrej gry, ale ostatecznie nie zdołał przekonać do siebie sztabu szkoleniowego. Choć został wykupiony z Romy to w sierpniu od razu przeniósł się do Atalanty Bergamo za 17 milionów euro. Reprezentant Polski pod wodzą Ivana Juricia dostał okazję debiutu już w pierwszym pojedynku nowej kampanii.

Zalewski spędził na boisku cały mecz i zebrał dość dobre noty. – Zawodnik odrodzony: dośrodkowania bez końca, wiele z nich bardzo groźnych, a do tego stałe podłączanie się do ofensywy. Tworzy mnóstwo okazji kolegom i sam także ociera się o gola. W takim kontekście naprawdę może się odnaleźć i ostatecznie eksplodować – napisali o jego występie dziennikarze „Eurosport.it” przyznając mu notę 7. Od „Calciomercato” otrzymał ocenę 6. – Najważniejsze pojedynki z Toure przegrywa, ale pokazuje się w ofensywnych wejściach, zyskując przestrzeń – podsumowano.

Polak otrzymał też bardzo zbliżoną notę od „Sky Sports”, bo 6,5, choć nie uzasadniono jej. Pozytywnie o jego występie wypowiedział się też komentator „Eleven Sports” Piotr Dumanowski. – Udany debiut Nicoli Zalewskiego w Atalancie. Bardzo aktywny, 3 kluczowe podania, 2-3 dobre okazje wykreowane, ale zabrakło skuteczności Bellanovy, żeby była asysta. Raz też groźnie uderzył zza pola karnego. Oby tak dalej, to będzie pierwszy skład i będą liczby – napisał w serwisie „X”.

Zobacz również: Ter Stegen nie składa broni. Taki plan ma gwiazdor Barcelony