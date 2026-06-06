Mecz Chwalińskiej dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo Roland Garros (06.06.2026)

Maja Chwalińska awansowała do finału turnieju wielkoszlemowego Roland Garros w Paryżu. Rywalką 24-letniej Polki będzie Rosjanka Mirra Andriejewa. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu Chwalińska - Andriejewa w TV i online.

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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Maja Chwalińska dzisiaj: gdzie obejrzeć na żywo?

Maja Chwalińska zagra w wielkim finale Roland Garros z Rosjanką Mirrą Andriejewą. 24-letnia Polska przebrnęła z sukcesem przez eliminacje do turnieju wielkoszlemowego. W kolejnych rundach wyeliminowała Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari, Dianę Parry, Annę Kalinską. W półfinale Chwalińska ograła Rosjankę Dianę Sznajder 7:6(7:4), 6:4.

Andriejewa również po raz pierwszy awansowała do finału Wielkiego Szlema. W poprzedniej rundzie 19-letnia Rosjanka pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 6:1, 6:3. W meczu o prestiżowy tytułu na korcie Philippe’a Chatriera trudno wskazać faworytkę.

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Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa: transmisja za darmo

Mecz Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do relacji na żywo, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Uruchom transmisję w sekcji „zakłady live”.

Transmisję można oglądać na komputerze, smartfonie oraz tablecie.

Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa: transmisja w TV

Finałowy mecz na kortach Roland Garros pomiędzy Chwalińską a Andriejewą będzie dostępny na antenach TVN oraz Eurosport 1. Początek rywalizacji polskiej tenisistki w sobotę (6 czerwca) o godzinie 15:00.

Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa: transmisja online

Transmisję online z meczu Chwalińska – Andrejewa będzie można także oglądać w serwisach Player.pl, HBO Max oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Przed Mają Chwalińską historyczna szansa na zwycięstwo w Wielkim Szlemie. Przypomnijmy, że Iga Świątek czterokrotnie triumfowała na kortach Roland Garros.

Gdzie oglądać mecz Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa? Transmisja meczu będzie dostępna na antenach TVN, Eurosport 1, w serwisach Player.pl, HBO Max oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa Mecz zostanie rozegrany w sobotę (6 czerwca) o godzinie 15:00.

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