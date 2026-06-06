Mecz Chwalińskiej dzisiaj: gdzie oglądać? Transmisja na żywo Roland Garros (06.06.2026)

Maja Chwalińska dzisiaj: gdzie obejrzeć na żywo?
Maja Chwalińska zagra w wielkim finale Roland Garros z Rosjanką Mirrą Andriejewą. 24-letnia Polska przebrnęła z sukcesem przez eliminacje do turnieju wielkoszlemowego. W kolejnych rundach wyeliminowała Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari, Dianę Parry, Annę Kalinską. W półfinale Chwalińska ograła Rosjankę Dianę Sznajder 7:6(7:4), 6:4.
Andriejewa również po raz pierwszy awansowała do finału Wielkiego Szlema. W poprzedniej rundzie 19-letnia Rosjanka pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 6:1, 6:3. W meczu o prestiżowy tytułu na korcie Philippe’a Chatriera trudno wskazać faworytkę.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa: transmisja za darmo
Mecz Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do relacji na żywo, należy spełnić poniższe warunki:
- Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL,
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Uruchom transmisję w sekcji „zakłady live”.
Transmisję można oglądać na komputerze, smartfonie oraz tablecie.
Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa: transmisja w TV
Finałowy mecz na kortach Roland Garros pomiędzy Chwalińską a Andriejewą będzie dostępny na antenach TVN oraz Eurosport 1. Początek rywalizacji polskiej tenisistki w sobotę (6 czerwca) o godzinie 15:00.
Maja Chwalińska – Mirra Andriejewa: transmisja online
Transmisję online z meczu Chwalińska – Andrejewa będzie można także oglądać w serwisach Player.pl, HBO Max oraz w usłudze bukmachera STS TV.
Przed Mają Chwalińską historyczna szansa na zwycięstwo w Wielkim Szlemie. Przypomnijmy, że Iga Świątek czterokrotnie triumfowała na kortach Roland Garros.
Transmisja meczu będzie dostępna na antenach TVN, Eurosport 1, w serwisach Player.pl, HBO Max oraz w usłudze STS TV.
Mecz zostanie rozegrany w sobotę (6 czerwca) o godzinie 15:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.