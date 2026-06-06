Marc Casado zdecydował. FC Barcelona już wie

Marc Casado podjął decyzję o opuszczeniu Barcelony - dowiedział się dziennik Sport.es. Pomocnik spędził w strukturach Dumy Katalonii dziesięć lat.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc Casado

FC Barcelona straci wychowanka. Marc Casado zdecydował o odejściu

Marc Casado może zakończyć swoją 10-letnią przygodę z Barceloną. Jak informuje dziennik „Sport”, 22-letni pomocnik pogodził się z odejściem z Camp Nou. Dla wielu wychowanków La Masii awans do pierwszego zespołu Dumy Katalonii jest spełnieniem marzeń. Defensywny pomocnik przez lata cierpliwie przechodził kolejne szczeble szkolenia, aż w końcu wywalczył sobie miejsce w pierwszej drużynie.

Kluczowe znaczenie w decyzji Casado miała niedawna rozmowa dotycząca planów na przyszły sezon. Choć Barcelona nie naciska na odejście zawodnika i jest gotowa uszanować każdą jego decyzję, pomocnik miał usłyszeć, że będzie pełnić drugoplanową rolę.

Casado doskonale zdaje sobie sprawę, że w wieku 22 lat regularna gra jest kluczowa dla jego rozwoju. Zamiast kolejnego sezonu spędzonego na walce o pojedyncze występy, chce znaleźć miejsce, w którym będzie mógł liczyć na większą odpowiedzialność.

Władze Barcelony są świadome stanowiska zawodnika i nie zamierzają utrudniać transferu. Jeśli na biurko działaczy trafi satysfakcjonująca oferta, klub będzie gotowy do rozmów. Pierwsze zainteresowanie już się pojawiło. Jednym z klubów monitorujących sytuację Hiszpana jest AS Monaco.

Klub z Ligue 1 może podjąć konkretne działania podczas letniego okna transferowego. W ostatniej kampanii Casado rozegrał 34 mecze na wszystkich frontach i zanotował jedną asystę.