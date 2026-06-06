Cody Gakpo nie zmienia zdania. Holender wciąż ma zamiar opuścić Liverpool. Jak się okazuje, pojawiła szansa pozostania w Premier League. Zawodnik The Reds zaczął być łączony z Tottenhamem Hotspur - donosi SoccerNews.nl.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Tottenham Hotspur może pozyskać Cody’ego Gakpo

Cody Gakpo od miesięcy myśli o rozstaniu z Liverpoolem. Holender nie miał dobrych relacje z Arne Slotem i wydawało się, że postać trenera zniechęca piłkarza do pozostania. The Reds zmienili już szkoleniowca, ale zawodnik ma te same plany. Portal SoccerNews.pl zdradza, że reprezentant Oranje wciąż chce opuścić Anfield Road.

Wspomniany serwis zdradza, że Cody Gakpo nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy. Ba, pojawiła się opcja pozostania w Premier League. Zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur. Sam Roberto De Zerbi nalega Koguty, żeby pozyskały zawodnika Liverpoolu. Włoski trener od dawna podziwia 27-latka.

Cody Gakpo nie spełnił do końca pokładanych w nim nadziei w Liverpoolu. Reprezentant Holandii miał swoje dobre momenty, ale na dłuższą metę nie był w stanie ustabilizować formy. Gra w kratkę sprawiła, że często lądował na ławce rezerwowych. Być może zmiana otoczenia pomoże 27-latkowi wskoczyć na jeszcze wyższy piłkarski poziom.

W poprzednim sezonie Cody Gakpo rozegrał 52 spotkania w koszulce Liverpoolu. Holender zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.