Ter Stegen nie składa broni. Taki plan ma gwiazdor Barcelony

Marc-Andre ter Stegen przeżywa trudny czas w Barcelonie. Jego miejsce w kadrze zajmuje Joan Garcia, ale Niemiec nie zamierza rezygnować z walki o powrót do bramki w drugiej części sezonu, donosi "Sport".

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Ter Stegen

Ter Stegen planuje wygryźć Garcię ze składu Barcelony

Marc-Andre ter Stegen znalazł się w niełatwej sytuacji w Barcelonie. Po wielu sporach dotyczących raportu medycznego klub zdecydował się wykorzystać jego pensję, aby zarejestrować nowego bramkarza Joana Garcie. Niemiec przeszedł operację i ma pauzować co najmniej cztery miesiące, przez co opuści całą pierwszą część sezonu.

Według „Sportu” Joan Garcia jest dziś traktowany przez Barcelonę jako rozwiązanie na teraz i na przyszłość. Jednak Ter Stegen chce wrócić w drugiej połowie rozgrywek, by ponownie rywalizować o miejsce w bramce. Aspiruje do odzyskania pozycji niekwestionowanego numeru jeden w drużynie Hansiego Flicka.

Niemiec rozpoczął już proces rehabilitacji i dba też o poprawę relacji z klubem oraz kibicami. Bramkarz jest cały czas blisko drużyny, a w mediach społecznościowych cieszył się ze zwycięstwa Barcelony nad Levante. Jego wpis odebrano także jako próbę zamknięcia kontrowersji związanych z wcześniejszą odmową podpisania raportu medycznego.

Ter Stegen skupia się obecnie na powrocie do pełni zdrowia. Jeśli rehabilitacja przebiegnie zgodnie z planem, powinien być gotowy do gry na początek 2026 roku. Wtedy Barcelona będzie musiała ponownie go zarejestrować, aby mógł występować. To otworzy drogę do bezpośredniej rywalizacji z Garcią, którego klub uważa za długoterminowe rozwiązanie na pozycji bramkarza.

