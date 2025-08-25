Ter Stegen nie składa broni. Taki plan ma gwiazdor Barcelony

Ter Stegen planuje wygryźć Garcię ze składu Barcelony
Marc-Andre ter Stegen znalazł się w niełatwej sytuacji w Barcelonie. Po wielu sporach dotyczących raportu medycznego klub zdecydował się wykorzystać jego pensję, aby zarejestrować nowego bramkarza Joana Garcie. Niemiec przeszedł operację i ma pauzować co najmniej cztery miesiące, przez co opuści całą pierwszą część sezonu.
Według „Sportu” Joan Garcia jest dziś traktowany przez Barcelonę jako rozwiązanie na teraz i na przyszłość. Jednak Ter Stegen chce wrócić w drugiej połowie rozgrywek, by ponownie rywalizować o miejsce w bramce. Aspiruje do odzyskania pozycji niekwestionowanego numeru jeden w drużynie Hansiego Flicka.
Niemiec rozpoczął już proces rehabilitacji i dba też o poprawę relacji z klubem oraz kibicami. Bramkarz jest cały czas blisko drużyny, a w mediach społecznościowych cieszył się ze zwycięstwa Barcelony nad Levante. Jego wpis odebrano także jako próbę zamknięcia kontrowersji związanych z wcześniejszą odmową podpisania raportu medycznego.
Ter Stegen skupia się obecnie na powrocie do pełni zdrowia. Jeśli rehabilitacja przebiegnie zgodnie z planem, powinien być gotowy do gry na początek 2026 roku. Wtedy Barcelona będzie musiała ponownie go zarejestrować, aby mógł występować. To otworzy drogę do bezpośredniej rywalizacji z Garcią, którego klub uważa za długoterminowe rozwiązanie na pozycji bramkarza.
