Manchester United wskazał następcę Shawa. W grze nawet 60 mln euro

Manchester United rozpoczął działania w sprawie transferu Lewisa Halla z Newcastle United - informuje serwis "TEAMtalk". Za lewego obrońcę trzeba będzie jednak zapłacić nawet 60 milionów euro.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Luke Shaw

Lewis Hall priorytetem transferowym Manchesteru United

Manchester United rozpoczyna przygotowania do letniego okna transferowego i coraz intensywniej pracuje nad wzmocnieniem kadry przed nowym sezonem. Jednym z priorytetów Czerwonych Diabłów ma być obsada lewej strony defensywy. Jak informuje „TEAMtalk”, bacznie monitorowany jest Lewis Hall z Newcastle United.

21-letni obrońca ma za sobą bardzo udany sezon w Premier League i jest uznawany za jednego z najbardziej perspektywicznych zawodników na swojej pozycji w Anglii. W Manchesterze panuje przekonanie, że Hall zostanie naturalnym następcą Luke’a Shawa, którego karierę w ostatnich latach regularnie hamowały problemy zdrowotne.

Menedżer Eddie Howe uważa Halla za jednego z kluczowych zawodników swojej drużyny i nie zamierza łatwo zgodzić się na jego odejście. Według doniesień, klub ze St James’ Park negocjacje mogłyby rozpocząć się dopiero od kwoty około 60 milionów euro.

Władze Manchesteru United zdają sobie sprawę, że głównym celem transferowym pozostaje również wzmocnienie środka pola. Z tego względu wydanie tak dużej sumy na lewego obrońcę wymagałoby dokładnej analizy budżetu. Z tego powodu działacze United monitorują także alternatywne opcje. Na ich radarze znajdują się między innymi Nathaniel Brown z Eintrachtu Frankfurt oraz Alejandro Balde z Barcelony.

Hall trafił do Newcastle z Chelsea za 33 miliony euro. W minionym sezonie rozegrał 47 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty.