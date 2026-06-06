Arsenal rozgląda się za piłkarzem, który będzie pełnił rolę zmiennika Bukayo Saki. Jak się okazuje, trop prowadzi do ich ligowego rywala. Na celowniku mistrzów Premier League znalazł się Rayan z Bournemouth - donosi "CaughtOffside".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Bukayo Saka

Rayan na radarze Arsenalu. Zostanie zmiennikiem Saki?

Arsenal powoli zaczyna pracować nad wzmocnieniami, jakie zamierza dokonać w letnim okienku transferowym. Mistrzowie Premier League rozglądają się za zmiennikiem dla Bukayo Saki. Serwis „CaughtOffside” przekazuje, że Kanonierzy patrzą w kierunku swojego ligowego rywala. W kręgu zainteresowań londyńskiego zespołu znalazł się Rayan, który na co dzień reprezentuje barwy Bournemouth.

W szczególności młodym Brazylijczyk znalazł uznanie w oczach Mikela Artety. To właśnie szkoleniowiec Arsenalu jest wielkim fanem jego talentu i zasugerował transfer. Zaledwie pół roku w Premier League wystarczyło, aby 19-latek zaczął być łączony z tak wielkim klubem. Kanonierzy jeszcze nie wykonali odpowiednich ruchów, ale lada moment sytuacja może nabrać tempa.

Rayan jest związany z Bournemouth kontraktem do 30 czerwca 2031 roku. Wisienki mogą zażyczyć sobie olbrzymich pieniędzy za brazylijskiego skrzydłowego. W tym momencie nie znamy więcej szczegółów. Na konkretne informacje w tej sprawie trzeba będzie poczekać.

W poprzednim sezonie Rayan rozegrał 15 spotkań w koszulce Bournemouth. Statystyki skrzydłowego są imponujące. Brazylijczyk zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.