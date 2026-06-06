Manchester United rozgląda się za nowym napastnikiem. Jak się okazuje, pojawił się kandydat z Premier League. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Igor Thiago z Brentfordu - informuje Ben Jacobs.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Igor Thiago wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United ma świadomość, że potrzebuje wzmocnień na wielu pozycjach. Drużyna Michaela Carricka w przyszłym sezonie będzie grała w Lidze Mistrzów, więc zespół potrzebuje szerszej kadry. Tymczasem Ben Jacobs zdradza, że Czerwone Diabły obserwuje napastnika z Premier League. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Igor Thiago, który na co dzień reprezentuje barwy Brentfordu.

Reprezentant Brazylii ma za sobą doskonałą kampanię i zaczął wzbudzać ogromne zainteresowanie na rynku. Nie tylko Manchester United zaczął interesować się jego usługami. Czerwone Diabły lub inne zespoły będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić napastnika. Popularne Pszczoły wyceniają swoją gwiazdę na 70 milionów funtów.

Manchester United w zasadzie nie musi na już potrzebować napastnika. Przez znaczną część sezonu Czerwone Diabły grały bez nominalnego napastnika i radziły sobie bardzo dobrze. Po powrocie do zdrowia Benjamina Sesko również wszystko wyglądało pozytywnie. Decyzja w sprawie transferu jednak w pełni będzie należała do władz klubu z Old Trafford.

Igor Thiago w poprzednim sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Brentfordu. Brazylijczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 25 trafień, a także zaliczył jedną asystę.