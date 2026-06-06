Raków szykuje zmiany kadrowe. Dojdzie do wypożyczenia?

Raków Częstochowa planuje rozstać się z Bogdanem Mirceticiem, który przed rokiem przyszedł do klubu. Serbski pomocnik ma trafić na wypożyczenie - informuje Lorenzo Lepore.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marko Bulat oraz Bogdan Mircetić

Bogdan Mircetić zostanie wypożyczony z Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa rozpoczął budowę składu na kolejny sezon. Wkrótce poznamy oficjalne ruchu klubu. A tymczasem bardzo ciekawe doniesienia z obozu Medalików przekazuje Lorenzo Lepore. Otóż zespół spod Jasnej Góry planuje rozstanie. Bogdan Mircetić ma tymczasowo rozstać się z drużyną, ponieważ trafił na listę do wypożyczenia.

Bogdan Mircetić w zeszłym roku przeszedł do Rakowa Częstochowa. Polski klub zapłacił za transfer pomocnika z FK Radnicki aż 1,5 miliona euro. Nie był to dotychczas udany ruch, ponieważ Serb nie mógł odnaleźć się na boiskach PKO Ekstraklasy. Zawodnik jest niezwykle utalentowany, więc Medaliki pozwolą mu odejść na wypożyczenie, aby zebrał minuty i doświadczenie.

Na ten moment nie znamy chętnych zespołów, które mogłyby pozyskać Bogdana Mirceticia. Zapewne Serb będzie musiał poszukać sobie nowego pracodawcy poza granicami Polski. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będziemy mogli oglądać młodzieżowego reprezentanta Serbii.

Bogdan Mircetić w minionej kampanii tylko czterokrotnie wybiegł na plac gry w koszulce Rakowa Częstochowa. Serb nie miał udziału przy strzelonym golu. Jego licznik w statystykach wynosi okrągłe zero.