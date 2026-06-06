Stal Rzeszów dopięła transfer. Wielkie doświadczenie na pokładzie

13:59, 6. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Stal Rzeszów

Stal Rzeszów w sobotę ogłosiła letnie wzmocnienia. Do zespołu pierwszoligowca przeniósł się Marco Thiede. Doświadczony obrońca związał się z nowym zespołem rocznym kontraktem.

Piłkarze Stali Rzeszów
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Stali Rzeszów

Oficjalnie: Marco Thiede wzmocnił Stal Rzeszów

Stal Rzeszów skończyła kolejny sezon z utrzymaniem w Betclic 1. Lidze. Władze klubu nie zamierzają czekać i już budują kadrę na nową kampanię. W sobotnie popołudnie pojawił się oficjalny komunikat ze strony pierwszoligowca. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Marco Thiede. Doświadczony obrońca podpisał z nowym zespołem umowę do końca sezonu 2026/27.

Marco Thiede przez długą część piłkarskiej kariery występował na poziomie 2. Bundesligi. 34-latek reprezentował barwy wielu znanych niemieckich klubów. Ostatnio jednak obrońca występował na drugim poziomie rozgrywkom w Grecji, reprezentując barwy Anagennisi Karditsa. Wraz z końcem kampanii dobiegł końca jego kontrakt i tak właśnie zgłosiła się Stal Rzeszów.

Marco to zawodnik, który przez wiele lat funkcjonował na wysokim poziomie niemieckiej piłki. Wnosi do naszego zespołu intensywność w grze, dużą elastyczność taktyczną, a jego profesjonalne podejście będzie również bardzo cenne dla rozwoju młodszych zawodników – powiedział Jarosław Fojut, dyrektor sportowy Stali Rzeszów, na łamach strony klubowej.

Marco Thiede w poprzednim sezonie rozegrał 16 spotkań na greckich boiskach. Obrońca nie strzelił gola, ale udało mu się zaliczyć jedną asystę.

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