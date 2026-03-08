Zalewski pomógł Atalancie. Włoskie media zachwycają się wejściem Polaka

08:03, 8. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Calciomercato / Tuttomercato / Corriere Bergamo

Nicola Zalewski swoim wejściem na boisku odmienił grę Atalanty. Reprezentant Polski zaliczył asystę i pomógł odwrócić wynik meczu. Włoskie media są zachwycone jego występem.

Nicola Zalewski
Obserwuj nas w
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Atalanta zremisowała z Udinese. Zalewski z perfekcyjną asystsą

Atalanta była o włos od wpadki w starciu z Udinese w ramach 28. kolejki Serie A. W 55. minucie La Dea przegrywała już (0:2), ale wtedy na boisku pojawił się m.in. Nicola Zalewski. Wejście reprezentanta Polski odmieniło grę gospodarzy, którzy rzucili się do odrabiania strat. 24-latek miał w tym duży udział, ponieważ Gianluca Scamacca po jego dośrodkowaniu zdobył pierwszą bramkę dla ekipy z Bergamo.

Wpływ na grę zespołu oraz asysta, jaką zanotował Nicola Zalewski, zostały docenione przez włoskie media. Wszyscy piszą o świetnym wejściu w mecz, a także bardzo dobrych dośrodkowaniach. Corriere Bergamo dodaje, że Polak wniósł do zespołu potrzebną jakość.

Świetne wejście w mecz Nicoli Zalewskiego. Wniósł świeżą energię, a przede wszystkim zaliczył asystę – napisał serwis Tuttomercato.

– Wszedł na boisko za Kossounou. Dośrodkował kilka znakomitych piłek. Jedną z nich Scamacca zamienił na gola – pisze Calciomercato.

Wnosi jakość, notuje asystę. Miał odpoczywać, ale wszedł przy stanie 0:2 i podczas odrabiania strat zanotował perfekcyjną asystę. Na lewej stronie dobrze współpracuje z Tommaso Bernasconim, a dzięki swojej jakości robi różnicę w budowaniu gry ofensywnej – zachwyca się serwis Corriere Bergamo.

Zalewski w tym sezonie wystąpił w 31 meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył siedem asyst.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź