Zalewski pomógł Atalancie. Włoskie media zachwycają się wejściem Polaka

Nicola Zalewski swoim wejściem na boisku odmienił grę Atalanty. Reprezentant Polski zaliczył asystę i pomógł odwrócić wynik meczu. Włoskie media są zachwycone jego występem.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Atalanta zremisowała z Udinese. Zalewski z perfekcyjną asystsą

Atalanta była o włos od wpadki w starciu z Udinese w ramach 28. kolejki Serie A. W 55. minucie La Dea przegrywała już (0:2), ale wtedy na boisku pojawił się m.in. Nicola Zalewski. Wejście reprezentanta Polski odmieniło grę gospodarzy, którzy rzucili się do odrabiania strat. 24-latek miał w tym duży udział, ponieważ Gianluca Scamacca po jego dośrodkowaniu zdobył pierwszą bramkę dla ekipy z Bergamo.

Wpływ na grę zespołu oraz asysta, jaką zanotował Nicola Zalewski, zostały docenione przez włoskie media. Wszyscy piszą o świetnym wejściu w mecz, a także bardzo dobrych dośrodkowaniach. Corriere Bergamo dodaje, że Polak wniósł do zespołu potrzebną jakość.

– Świetne wejście w mecz Nicoli Zalewskiego. Wniósł świeżą energię, a przede wszystkim zaliczył asystę – napisał serwis Tuttomercato.

– Wszedł na boisko za Kossounou. Dośrodkował kilka znakomitych piłek. Jedną z nich Scamacca zamienił na gola – pisze Calciomercato.

– Wnosi jakość, notuje asystę. Miał odpoczywać, ale wszedł przy stanie 0:2 i podczas odrabiania strat zanotował perfekcyjną asystę. Na lewej stronie dobrze współpracuje z Tommaso Bernasconim, a dzięki swojej jakości robi różnicę w budowaniu gry ofensywnej – zachwyca się serwis Corriere Bergamo.

Zalewski w tym sezonie wystąpił w 31 meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył siedem asyst.