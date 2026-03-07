Nicola Zalewski po raz kolejny błysnął w tym sezonie. Reprezentant Polski zaliczył asystę w meczu przeciwko Udinese Calcio. 24-latek posłał idealne dośrodkowanie na głowę Gianluki Scamakki, który wpakował futbolówkę do bramki.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski z asystą w meczu Atalanta Bergamo – Udinese Calcio

W jednym z sobotnich spotkań Serie A zobaczyliśmy w akcji Atalantę Bergamo. Tego dnia podopieczni Raffaele Palladino mierzyli się przed własną publicznością z Udinese Calcio. Z uwagi na meczu Pucharu Włoch w tygodni, włoski szkoleniowiec postanowił zamieszać w składzie. Polscy kibice nie byli z tego faktu zadowoleni, ponieważ na ławce rezerwowych mecz rozpoczął Nicola Zalewski.

Raffaele Palladino bardzo szybko sięgnął po reprezentanta Polski, ponieważ na tablicy wyników było już 2:0 dla gości. Wejście 24-latka ewidentnie ożywił Atalantę Bergamo, które zaczęło odrabianie strat. Pierwszy krok został wykonany w 75. minucie, kiedy Nicola Zalewski posłał idealne dośrodkowanie na głowę Gianluki Scamakki. Napastnik La Dei z najbliższej odległości pokonał Madukę Okoye.

𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 🇵🇱 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎 🅰️



Centra lewą nogą prosto na nos napastnika – specjalność zakładu! 🔝 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/Z1WCP4rSzj — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 7, 2026

Atalanta Bergamo chwilę później doprowadziła już do wyrównania. Finalnie jednak gospodarzom zabrakło czasu. Rywalizacja zakończyła się podziałem punktu, co można uznać za sensację. Mało kto spodziewał się przed pierwszym gwizdkiem, że ekipa Kosty Runjaicia wywiezie z Lombardii choćby punkt.

Nicola Zalewski w dzisiejszym starciu zaliczył już siódmą asystę w tym sezonie. Reprezentant Polski zdołał jeszcze dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. A takie statystyki uzbierał w 31. występach.