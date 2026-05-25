Legia Warszawa potwierdziła zapowiadany transfer! Prosto od ligowego rywala

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Zoran Arsenić piłkarzem Legii Warszawa

Legia Warszawa do samego końca minionego już sezonu walczyła o grę w europejskich pucharach. To naturalnie dość zaskakujące, bowiem jeszcze na początku rundy wiosennej zespół znajdował się na dole ligowej tabeli i wszystko zapowiadała trudną walkę o pozostanie w PKO Ekstraklasie. To się finalnie udało głównie dzięki sporej pracy Marka Papszuna, który bez dwóch zdań odmienił zespół.

Dlatego też szkoleniowiec zyskał dodatkowe zaufanie ze strony kibiców oraz władz klubu. Na tyle jest ono już spore, że Papszun porządkuje kadrę po swojemu. Przykładem tego jest potwierdzony właśnie przez Legię transfer Zorana Arsenicia z Rakowa Częstochowa. Środowy obrońca to – jakbyśmy to powiedzieli, żołnierz Marka Papszuna – dlatego też nie może dziwić, że skorzystano z okazji do jego sprowadzenia. Z klubem podpisał kontakt do końca sezonu 2027/28 z opcją przedłużenia.

– Cieszę się z podpisania kontraktu z Zoranem. Jest rozpoznawalnym zawodnikiem w Polsce. Jego dużymi zaletami są doświadczenie i znajomość Ekstraklasy, ma cechy przywódcze i dobrą mentalność, która zapewni nam równowagę, szczególnie w defensywie. Nasz zespół tego potrzebuje. Jego umowa z Rakowem dobiegała końca i byliśmy zainteresowani, żeby go sprowadzić do Warszawy z punktu widzenia skautingowego i sportowego. Zapytaliśmy o zdanie trenera Marka Papszuna i jego opinia była bardzo pozytywna. Decyzja zawodnika o przyjściu do Legii też była podyktowana jego osobą – powiedział „Szef Operacji Sportowych” Legii Warszawa Fredi Bobić.

Zoran Arsenić w minionym sezonie zagrał w 18 meczach. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy ten 31-letni Chorwat ma blisko 200 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 450 tysięcy euro.

Zobacz także: „Wydaje mi się, że Adriana Siemieńca w przyszłym sezonie nie będzie już w Białymstoku”