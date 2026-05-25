To był ostatni sezon Siemieńca w Jagiellonii?!

Jagiellonia Białystok w tym sezonie znów stanęła na podium. Ekipa Adriana Siemieńca zajęła na koniec kampanii 2025/26 trzecie miejsce, a to oznacza brązowe medale oraz grę w eliminacjach Ligi Europy w następnych rozgrywkach. Z pewnością jednak przed władzami klubu wiele pracy. Kibice oczekują bowiem konkretnych wzmocnień i jakości, którą trzeba na nowo zbudować po odejściu Afimico Pululu.

Poza tym wciąż nie jest przecież pewna przyszłość Adriana Siemieńca. Szkoleniowiec co prawda jakiś czas temu przedłużył swój kontrakt, ale od razu zaczęło się mówić, że jeśli pojawi się zagraniczna oferta, to będzie chciał z niej skorzystać. Wcześniej zresztą łączony był on z zespołami z ligi belgijskiej. Zdaniem Macieja Makuszewskiego, Siemieniec w nowym sezonie nie będzie trenerem Jagiellonii.

– Adrian Siemieniec myślę jest teraz najlepszym trenerem w Polsce. To też jest dla niego przepustka na wyjazd. Bo gdyby zagraniczne kluby się dalej zastanawiały, czy to jest trener, który potrafi wytrzymać ciśnienie i prowadzić zespół, budować coś długofalowego, to całkowicie Siemieniec tą pieczątkę podbił pod kontraktem nowego pracodawcy. Wydaje mi się, że Adriana Siemieńca w przyszłym sezonie nie będzie już w Białymstoku – powiedział Maciej Makuszewski, który dobrze zna białostockie realia, w „Kanale Sportowym”.

