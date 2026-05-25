Liverpool włączył się do walki o wielki talent. The Reds, wraz z Bayernem Monachium i Manchesterem City, interesują się zaledwie 16-letnim Kennetem Eichhornem. Potwierdza to Florian Plettenberg.

Kennet Eichhorn to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników młodego pokolenia. Wszystko wskazuje na to, że 16-letni defensywny pomocnik zmieni klubowe barwy już w tym okienku transferowym. Wskazuje na to zainteresowanie, jakie wzbudza wśród europejskich gigantów.

Gwiazda Herthy od dłuższego czasu jest obserwowana przez takie zespoły, jak Bayernem Monachium, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt , RB Lipsk czy Manchester City. Teraz do grona ekip, które liczą na pozyskanie prawonożnego zawodnika, dołączył Liverpool.

Florian Plettenberg przekonuje, że „konkretne rozmowy już miały miejsce”. W obecnym kontrakcie Eichhorna, który wiąże go z drużyną z Berlina, istnieje klauzula wykupu. Ma wynosić ona zaledwie 10-12 milionów euro. To kwota, która pozostaje w zasięgu wszystkich potencjalnych nowych pracodawców młodzieżowego reprezentanta Niemiec.

Kennet Eichhorn w tym sezonie rozegrał 20 spotkań i zdobył dwie bramki. Siedemnaście meczów przypadło na zmagania na zapleczu Bundesligi. Nastolatek trafił do sitki w pojedynku z Greuther Fürth i pucharowym starciu z 1. FC Kaiserslautern.



