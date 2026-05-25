Liverpool ma zamiar konkurować z FC Barceloną oraz Realem Madryt o transfer. The Reds planują osłabić Chelsea, ponieważ na ich radarze znalazł się Levi Colwill - przekazuje "Football Insider".

Liverpool zakończył już sezon, który był dla nich niezwykle ciężki. Władze klubu z Anfield Road planują w letnim okienku transferowym dokonać sporo roszad kadrowych. Tymczasem najnowsze wieści z obozu The Reds przekazuje „Football Insider”. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Levi Colwill, który na co dzień reprezentuje barwy Chelsea.

Jak się jednak okazuje, Liverpool będzie musiał stoczyć trudną walkę o transfer Anglika. Defensor jest także łączony z FC Barceloną oraz Realem Madryt. Zawodnik myśli o rozpoczęciu nowego etapu w swojej piłkarskiej karierze. Dotychczasowa przygoda 23-latka w seniorskich barwach The Blues nie należy do najlepszych.

Liverpool chce dokonać wielkich zmian w obronie. Levi Colwill należy do wszechstronnych defensorów, który może grać zarówno w środkowej strefie, jak i na boku. The Reds mają to na uwadze i głównie przez to 23-latek znajduje się na ich celowniku. Czas pokaże, czy drużyna z Anfield Road sięgnie po piłkarza ze Stamford Bridge.

W obecnym sezonie Levi Colwill rozegrał cztery spotkania w koszulce Chelsea. Tylko dwa występy defensora przypadły na rozgrywki Premier League.