Zalewski dostał szansę i ją wykorzystał. „Idealna asysta”

Nicola Zalewski popisał się wspaniałą asystą w meczu Atalanta - Genoa. Włoskie media wychwalają grę reprezentanta Polski. La Dea pokonała rywali (4:0) i awansowała do kolejnej rundy Pucharu Włoch.

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Atalanta gra dalej w Pucharze Włoch. Wspaniała asysta Zalewskiego

Nicola Zalewski po transferze do Atalanty Bergamo szybko wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce. Sytuacja uległa zmianie w momencie, gdy doznał kontuzji. Ivan Jurić ówczesny szkoleniowiec La Dei posadził go na ławce, a po zmianie trenera nie przekonał jak dotąd Raffaele Palladino. Być może ostatni mecz w Pucharze Włoch będzie punktem zwrotnym dla reprezentanta Polski.

Zalewski mecz z Genoą w krajowym pucharze rozpoczął w wyjściowej jedenastce. Co więcej, rozegrał całe spotkanie, notując asystę. Jego podanie w akcji bramkowej zostało docenione we Włoszech. Tamtejsi dziennikarze piszą o „idealnej asyście”.

– Z jego nogi urodził się gol autorstwa Djimsitiego na 1:0 – napisał serwis Tuttomercato

– Decydująca asysta. Początek meczu pokazuje, jak bardzo jest przydatny w spotkaniach rozgrywanych przeciwko zespołom grającym nisko, w których może wykorzystać swoją jakość w akcjach ofensywnych. Na lewej stronie Atalanta żyje – napisał serwis bergamo.corriere.it.

– Idealna asysta przy bramce Djimsitiego. Dużo biega – ocenił dziennik Il Messaggero.

Dla Zalewskiego było to dopiero pierwsze spotkanie w wyjściowym składzie odkąd stery w klubie przejął Raffaele Palladino. W trzech poprzednich meczach zaczynał na ławce rezerwowych. Łącznie w bieżącym sezonie rozegrał 12 spotkań, zdobywając gola i dwie asysty.