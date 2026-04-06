„Yamal grałby dziś w Serie B”. Znany trener podsumował problem Włochów

21:12, 6. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Rai Sport

Reprezentacja Włoch nie zagra na trzecich z rzędu Mistrzostwach Świata. Juergen Klinsmann w rozmowie z RAI Sport zdiagnozował problem tamtejszego futbolu. Stwierdził, że gdyby Lamine Yamal był Włochem wciąż grałby na poziomie Serie B.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal gdyby był Włochem, grałby w Serie B

Reprezentacja Włoch nie ma szczęścia do Mistrzostw Świata. W ostatnich latach eliminacje oraz baraże do najbardziej prestiżowego turnieju na świecie są wręcz koszmarem dla kibiców z Półwyspu Apenińskiego. Squadra Azzurra nie zakwalifikowała się na mundial w 2018, 2022 i 2026 roku. Kilka dni temu stracili szansę na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, przegrywając z Bośnią i Hercegowiną.

Brak awansu na Mistrzostwa Świata wywołał trzęsienie ziemi we włoskiej federacji. Ze stanowiska prezesa zrezygnował Gabriele Gravina. Z kolei Gennaro Gattuso ustąpił ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Włoch. Dyskusje na temat kryzysu we włoskim futbolu trwają do dziś. O komentarz dot. problemów we Włoszech poproszony został Juergen Klinsmann. Znany trener w rozmowie z Rai Sport zasugerował, że jedną z przyczyn jest brak zaufania do młodych piłkarzy. Jego zdaniem, gdyby Lamine Yamal był Włochem, wciąż grałby w Serie B.

Włosi płacą cenę za brak liderów, utalentowanych technicznie zawodników i za brak zaufania do młodych talentów. We Włoszech Lamine Yamal i Jamal Musiala prawdopodobnie graliby wciąż w Serie B, żeby zdobywać doświadczenie. Tak nie może być – mówił Klinsmann.

Kultura taktyczna także jest przeszkodą. Wielu trenerów, nawet dziś, pracuje z myślą, żeby nie przegrać, zamiast chcieć wygrać za wszelką cenę. I takie są efekty – dodał w rozmowie z Rai Sport.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości