Był liderem Lecha, teraz wzmacnia Wieczystą. Głośny transfer stał się faktem

12:33, 14. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Wieczysta Kraków

Wieczysta Kraków pozyskała zawodnika z dużym doświadczeniem w PKO BP Ekstraklasie. Antonio Milić został nowym obrońcą klubu, mając wzmocnić zespół przed kolejnymi wyzwaniami.

Kazimierz Moskal
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Antonio Milić został zawodnikiem Wieczystej

Wieczysta Kraków dokonała kolejnego znaczącego ruchu transferowego. Nowym zawodnikiem beniaminka PKO BP Ekstraklasy został Antonio Milić, który po pięciu latach opuszcza Lecha Poznań i przenosi się do krakowskiego klubu.

Jak poinformowało biuro prasowe klubu, chorwacki środkowy obrońca podpisał umowę obowiązującą przez dwa lata z możliwością przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Milić ma być jednym z liderów formacji defensywnej i wnieść do drużyny ogromne doświadczenie zdobyte na najwyższym poziomie polskiej piłki.

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32-latek to lewonożny stoper mierzący 190 centymetrów wzrostu. Karierę rozpoczynał w Hajduku Split, a później występował między innymi w belgijskim Anderlechcie, chorwackiej Istrze 1961 oraz hiszpańskim Rayo Vallecano. Najdłuższy okres spędził jednak w Lechu Poznań, do którego trafił w styczniu 2021 roku.

W barwach Kolejorza rozegrał ponad 140 oficjalnych spotkań. Z poznańskim klubem sięgnął po mistrzostwo Polski oraz Superpuchar Polski, a także występował w europejskich pucharach, w tym w Lidze Konferencji UEFA. W minionym sezonie zanotował 24 mecze w PKO BP Ekstraklasie i sześć występów na arenie międzynarodowej.

Nowy zawodnik ekipy Kazimierza Moskala ma również reprezentacyjne doświadczenie. Milić występował w seniorskiej kadrze Chorwacji, a wcześniej regularnie otrzymywał powołania do wszystkich młodzieżowych reprezentacji swojego kraju.

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