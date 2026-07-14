Był liderem Lecha, teraz wzmacnia Wieczystą. Głośny transfer stał się faktem

Antonio Milić został zawodnikiem Wieczystej
Wieczysta Kraków dokonała kolejnego znaczącego ruchu transferowego. Nowym zawodnikiem beniaminka PKO BP Ekstraklasy został Antonio Milić, który po pięciu latach opuszcza Lecha Poznań i przenosi się do krakowskiego klubu.
Jak poinformowało biuro prasowe klubu, chorwacki środkowy obrońca podpisał umowę obowiązującą przez dwa lata z możliwością przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Milić ma być jednym z liderów formacji defensywnej i wnieść do drużyny ogromne doświadczenie zdobyte na najwyższym poziomie polskiej piłki.
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32-latek to lewonożny stoper mierzący 190 centymetrów wzrostu. Karierę rozpoczynał w Hajduku Split, a później występował między innymi w belgijskim Anderlechcie, chorwackiej Istrze 1961 oraz hiszpańskim Rayo Vallecano. Najdłuższy okres spędził jednak w Lechu Poznań, do którego trafił w styczniu 2021 roku.
W barwach Kolejorza rozegrał ponad 140 oficjalnych spotkań. Z poznańskim klubem sięgnął po mistrzostwo Polski oraz Superpuchar Polski, a także występował w europejskich pucharach, w tym w Lidze Konferencji UEFA. W minionym sezonie zanotował 24 mecze w PKO BP Ekstraklasie i sześć występów na arenie międzynarodowej.
Nowy zawodnik ekipy Kazimierza Moskala ma również reprezentacyjne doświadczenie. Milić występował w seniorskiej kadrze Chorwacji, a wcześniej regularnie otrzymywał powołania do wszystkich młodzieżowych reprezentacji swojego kraju.