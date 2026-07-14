Wisła Płock liczy na wielką sprzedaż. Dopiero co kupili tego piłkarza

12:44, 14. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Dion Gallapeni został wykupiony przez Wisłę Płock. Nie oznacza to jednak, że zostanie w klubie. Maciej Więcej, prezes Nafciarzy w rozmowie z Przeglądem Sportowym ujawnił, pod jakim warunkiem sprzedadzą lewego obrońcę.

Piłkarze Wisły Płock
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Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Dion Gallapeni wykupiony przez Wisłę Płock, ale może szybko odejść

Widzew Łódź latem tamtego roku szalał z transferami, a jednym z nowych zawodników zespołu został Dion Gallapeni. Reprezentant Kosowa nie sprawdził się przy al. Piłsudskiego. Dla łódzkiego klubu rozegrał tylko 12 meczów i strzelił jednego gola. Zimą podjęto decyzję, że resztę sezonu spędzi na wypożyczeniu w Wiśle Płock. Tam pokazał się z bardzo dobrej strony, więc Nafciarze go wykupili.

Wisła zapłaciła za niego jedynie 800 tysięcy euro. Nie oznacza to jednak, że lewy obrońca pozostanie w Płocku na dłużej. Gallapeni cieszy się dużym zainteresowaniem. Pełniący obowiązki prezesa płockiego klubu Maciej Wiącek ujawnił, że 21-latek może szybko odejść.

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W przypadku Diona sytuacja jest dwutorowa. Z jednej strony to wartościowy zawodnik, który może na lata zabezpieczać grę na pozycji lewego wahadłowego lub na lewym skrzydle. Z drugiej strony to szansa na bardzo wysoki transfer zewnętrzny, z której skorzystamy, jeśli pojawi się bardzo dobra propozycja – powiedział Maciej Wiącek w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Gallapeni w rundzie wiosennej minionego sezonu rozegrał dla Wisły Płock 10 meczów, w których zaliczył 3 asysty. Umowę z klubem podpisał do połowy 2029 roku. Obecna wartość rynkowa zawodnika to aż 4 miliony euro.

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