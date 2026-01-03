Sebastian Walukiewicz zanotował swoją drugą asystę w Serie A i pierwszą w barwach Sassuolo. Reprezentant Polski posłał znakomitą wrzutkę na głowę Kristiana Thorstvedta.

LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Sassuolo - Parma

Walukiewicz z celną wrzutką

Sassuolo plasuje się w górnej połowie stawki Serie A, chociaż w dziesięciu ostatnich meczach zanotowało tylko trzy zwycięstwa. Drużyna z Mapei Stadium, której zawodnikiem jest Sebastian Walukiewicz, szukała przełamania po trzech z rzędu pojedynkach bez wygranej. Rywalem Neroverdich w 18. kolejce była Parma. W składzie Gialloblu zabrakło Adriana Benedyczaka.

W 12. minucie Walukiewicz posłał mocne dośrodkowanie z prawej strony boiska. Piłka znalazła Kristiana Thorstvedta, który sprytną główką zaskoczył Edoardo Corviniego. Dla 25-letniego obrońcy była to druga asysta we włoskiej elicie, ale pierwsza w koszulce Sassuolo.

𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 𝐖𝐀𝐋𝐔𝐊𝐈𝐄𝐖𝐈𝐂𝐙𝐀! 🅰️🤩



Polak posyła piłkę w punkt 🎯 i Sassuolo wychodzi na prowadzenie w meczu z Parmą! 🔥 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/Inr6aoPOJn — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 3, 2026

Goście wyrównali już w 24. minucie. Do siatki trafił Mateo Pellegrino, który zdobył swoją piątą bramkę w tym sezonie Serie A. Na przerwę obie ekipy zeszły przy remisowym wyniku.