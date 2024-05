fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Thiago Motta zostanie nowym trenerem Juventusu

Thiago Motta ma kontrakt ważny z Bolognią do końca czerwca tego roku. Sternicy Rossoblu mają plan, aby przedłużyć kontrakt z byłym reprezentantem Włoch. Wygląda jednak na to, że 41-latek podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości. La Gazzetta dello Sport przekonuje, że były pomocnik wybrał już Juventus jako swój następny klub. Thiago Motta ma podpisać z klubem z Turynu kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia. Były trener Genoi i Spezii jest w trakcie przygotowań do rozmowy z prezydentem Rossoblu.

Popularny włoski dziennik sportowy podaje, że Bolognia chciałaby zapewnić Thiago Motcie trzyletni plan na prowadzenie drużyny, obejmujący możliwość przeznaczenia ponad 100 milionów euro na wzmocnienia. Jednocześnie klub chciałby zatrzymać najlepszych zawodników w drużynie.

Saputo wciąż z nadzieją

Jasne jest jednocześnie, że młody trener oczekuje ważnej roli w projekcie. Thiago Motta chciałby mieć wpływ na wzmocnienie zespołu czterech lub pięcioma zawodnikami. Gdyby to zostało zapewnione szkoleniowcami, to automatycznie musiałoby osłabić role dyrektorów, czyli Giovanniego Sartoriego oraz Marco Di Vaio.

Corriere dello Sport podaje jednak, że właściciel klubu Joey Saputo wciąż wierzy w przekonanie Thiago Motty do pozostania w klubie. Chociaż zdaje sobie sprawie z tego, że to będzie bardzo trudne wyzwanie.