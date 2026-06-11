Korea Południowa – Czechy: gdzie oglądać?
Mundial 2026 startuje lada moment, a w jednym z pierwszych spotkań dojdzie do ciekawego starcia Korei Południowej z Czechami w grupie A. Będzie to azjatycko-europejska konfrontacja dwóch solidnych drużyn, które chcą dobrze rozpocząć turniej. Na boisku nie zabraknie największych gwiazd obu zespołów – Heung-Min Sona po stronie Korei oraz Patrika Schicka w ekipie Czech. Początek tej rywalizacji w piątek, 12 czerwca o godzinie 04:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Korea Południowa – Czechy.
Korea Południowa – Czechy: transmisja w TV
Starcie pomiędzy Koreańczykami a Czechami będzie dostępne na kanałach telewizyjnych – TVP 2 oraz TVP Sport – gdzie zawody skomentują Szymon Borczuch i Kazimierz Węgrzyn.
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Korea Południowa – Czechy: stream online
Pojedynek w ramach 1. kolejki mistrzostw świata zostanie wyemitowany także za pośrednictwem internetu. Mecz znajdziesz na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Korea Południowa – Czechy: kursy bukmacherskie
Korea Południowa – Czechy: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (12 czerwca) o godzinie 04:00.
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