Korea Południowa - Czechy: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ten pojedynek powinien przynieść nam dużo emocji. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym starciu już jutro o godzinie 04:00.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Patrik Schick

Korea Południowa – Czechy: gdzie oglądać?

Mundial 2026 startuje lada moment, a w jednym z pierwszych spotkań dojdzie do ciekawego starcia Korei Południowej z Czechami w grupie A. Będzie to azjatycko-europejska konfrontacja dwóch solidnych drużyn, które chcą dobrze rozpocząć turniej. Na boisku nie zabraknie największych gwiazd obu zespołów – Heung-Min Sona po stronie Korei oraz Patrika Schicka w ekipie Czech. Początek tej rywalizacji w piątek, 12 czerwca o godzinie 04:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć jutrzejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Korea Południowa – Czechy.

Korea Południowa – Czechy: transmisja w TV

Starcie pomiędzy Koreańczykami a Czechami będzie dostępne na kanałach telewizyjnych – TVP 2 oraz TVP Sport – gdzie zawody skomentują Szymon Borczuch i Kazimierz Węgrzyn.

Korea Południowa – Czechy: stream online

Pojedynek w ramach 1. kolejki mistrzostw świata zostanie wyemitowany także za pośrednictwem internetu. Mecz znajdziesz na platformie streamingowej tvpsport.pl.

Korea Południowa – Czechy: kursy bukmacherskie

Korea Południowa Czechy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 czerwca 2026 19:04

Korea Południowa – Czechy: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Korea Południowa – Czechy? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Korea Południowa – Czechy? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (12 czerwca) o godzinie 04:00.

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