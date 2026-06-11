To nazwisko rozpaliło Europę. Real właśnie dopiął kluczowy szczegół

Real Madryt jest o krok od sfinalizowania jednego z najgłośniejszych transferów tego lata. Wszystko wskazuje na to, że Bernardo Silva zwiąże się z klubem na kilka lat.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

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Real Madryt osiągnął pełne porozumienie z Bernardo Silvą w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Jak poinformował Ben Fernandes Santos na X, portugalski pomocnik ma podpisać umowę obowiązującą do 2028 roku. W dokumencie znajdzie się również opcja przedłużenia współpracy o kolejny sezon, uzależniona od wyników i spełnienia określonych warunków sportowych.

To kolejny sygnał sugerujący, że Królewscy konsekwentnie realizują plan wzmocnienia środka pola doświadczonym i wszechstronnym zawodnikiem. Bernardo Silva od lat należy do grona najbardziej cenionych pomocników w europejskim futbolu, a jego umiejętność gry na kilku pozycjach sprawia, że jest niezwykle cennym elementem każdej drużyny.

Portugalczyk zakończył swoją przygodę z Manchesterem City po sezonie 2025/2026. Chociaż w ostatnich rozgrywkach nie notował tak imponujących liczb jak w najlepszych latach kariery, nadal pozostawał ważnym ogniwem zespołu. We wszystkich rozgrywkach wystąpił łącznie w 53 spotkaniach, zdobywając trzy bramki i dokładając pięć asyst.

📌 EXCL. – Bernardo Silva lo tiene todo acordado con el Real Madrid.



Firma por dos temporadas + una opcional, en función de los partidos que dispute.



Ampliación en el canal de @sirolopez pic.twitter.com/p75kEwQ38s — Ben Fernandes Santos (@benfeerr) June 11, 2026

Tymczasem w klubie z Madrytu liczą, że doświadczenie zdobyte przez Bernardo Silvę na boiskach Premier League i w europejskich pucharach pomoże drużynie w walce o kolejne trofea. Jego boiskowa inteligencja, umiejętność utrzymania się przy piłce oraz kreatywność mogą okazać się cennym atutem w najważniejszych momentach sezonu.

Aktualna wartość rynkowa Bernardo Silvy wynosi 22 miliony euro. Jeśli transfer zostanie oficjalnie potwierdzony, będzie to jedno z najgłośniejszych wydarzeń letniego okna transferowego.