Chelsea rozważa nieoczekiwany ruch po gwiazdę Man Utd

Marcus Rashford wciąż nie zna swojej przyszłości po zakończeniu wypożyczenia do Barcelony. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że niespodziewanie może pozostać w Premier League i trafić do jednego z największych rywali Manchesteru United.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea obserwuje Marcusa Rashforda

Marcus Rashford ma za sobą sezon spędzony na wypożyczeniu w Barcelonie, gdzie pozostawił po sobie dobre wrażenie. Mimo to kataloński klub nie jest obecnie zainteresowany aktywowaniem opcji wykupu zawodnika za około 26 milionów funtów.

Taka sytuacja sprawia, że przyszłość reprezentanta Anglii ponownie stanęła pod znakiem zapytania. Powrót do Manchesteru United wydaje się mało prawdopodobny, ponieważ napastnik stracił swoją pozycję w klubie jeszcze przed wyjazdem do Hiszpanii.

Według Simona Phillipsa sytuację uważnie monitoruje Chelsea. Londyńczycy nie traktują Rashforda jako głównego celu transferowego, ale mogą wrócić do tematu pod koniec okna transferowego. Wszystko zależy od powodzenia rozmów dotyczących innych kandydatów do wzmocnienia ofensywy.

Chelsea rozważa przede wszystkim wypożyczenie zawodnika. Taka formuła pozwoliłaby ograniczyć ryzyko finansowe i jednocześnie zwiększyć głębię składu przed nowym sezonem. Rashford miałby pełnić rolę wartościowego zmiennika i zawodnika poszerzającego możliwości ofensywne zespołu.

28-latek zakończył ostatni sezon z dorobkiem 14 bramek i 10 asyst we wszystkich rozgrywkach. Choć nie zawsze rozpoczynał mecze Barcelony w podstawowym składzie, udowodnił, że nadal potrafi być przydatny na najwyższym poziomie.