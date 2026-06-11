Lamine Yamal wrócił! Hiszpanie odetchnęli z ulgą przed mundialem

20:26, 11. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Athletic

Lamine Yamal doznał kontuzji przed mistrzostwami świata. Reprezentant Hiszpanii po raz pierwszy od urazu pojawił się w czwartek na treningu - przekazał "The Athletic".

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Znakomite wieści dla Hiszpanii. Lamine Yamal trenował z drużyną

Lamine Yamal wrócił do treningów z reprezentacją Hiszpanii. 18-letni skrzydłowy Barcelony przez ostatni miesiąc zmagał się z kontuzją ścięgna udowego. Powrót młodego gwiazdora zwiększa możliwości zespołu prowadzonego przez Luisa de la Fuentę przed startem mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Reprezentacja Hiszpanii rozpocznie rywalizację w turnieju 15 czerwca meczem z Republika Zielonego Przylądka w Atlancie. W kolejnych spotkaniach fazy grupowej La Roja zmierzą się z Arabią Saudyjska oraz Urugwajem w Guadalajarze. Hiszpanie są uznawani za jednych z głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata.

Skrzydłowy ma za sobą kolejny fenomenalny sezon w barwach katalońskiego klubu. W 45 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył 24 bramki i zanotował 18 asyst. Sztab szkoleniowy reprezentacji oraz Barcelony uzgodniły, że zdrowie zawodnika pozostaje absolutnym priorytetem. Plan zakłada stopniowe zwiększanie obciążeń, by uniknąć ryzyka nawrotu urazu i zapewnić Yamalowi optymalną formę na najważniejszą część turnieju.

W związku z tym nie można wykluczyć, że przeciwko Republice Zielonego Przylądka skrzydłowy rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych i otrzyma ograniczoną liczbę minut. Yamal łącznie w kadrze rozegrał 25 meczów i strzelił sześć goli.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości