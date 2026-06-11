Lamine Yamal wrócił! Hiszpanie odetchnęli z ulgą przed mundialem

Znakomite wieści dla Hiszpanii. Lamine Yamal trenował z drużyną
Lamine Yamal wrócił do treningów z reprezentacją Hiszpanii. 18-letni skrzydłowy Barcelony przez ostatni miesiąc zmagał się z kontuzją ścięgna udowego. Powrót młodego gwiazdora zwiększa możliwości zespołu prowadzonego przez Luisa de la Fuentę przed startem mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Reprezentacja Hiszpanii rozpocznie rywalizację w turnieju 15 czerwca meczem z Republika Zielonego Przylądka w Atlancie. W kolejnych spotkaniach fazy grupowej La Roja zmierzą się z Arabią Saudyjska oraz Urugwajem w Guadalajarze. Hiszpanie są uznawani za jednych z głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata.
Skrzydłowy ma za sobą kolejny fenomenalny sezon w barwach katalońskiego klubu. W 45 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył 24 bramki i zanotował 18 asyst. Sztab szkoleniowy reprezentacji oraz Barcelony uzgodniły, że zdrowie zawodnika pozostaje absolutnym priorytetem. Plan zakłada stopniowe zwiększanie obciążeń, by uniknąć ryzyka nawrotu urazu i zapewnić Yamalowi optymalną formę na najważniejszą część turnieju.
W związku z tym nie można wykluczyć, że przeciwko Republice Zielonego Przylądka skrzydłowy rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych i otrzyma ograniczoną liczbę minut. Yamal łącznie w kadrze rozegrał 25 meczów i strzelił sześć goli.