fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City gotowy wydać krocie na gwiazdę Manchesteru City

Man City przygotowuje się do okna transferowego. Po informacji o zakończeniu piłkarskiego kariery przez Toniego Kroosa po Euro 2024 uwaga postronnych obserwatorów zwróciła się na Floriana Wirtza. Niemiecki pomocnika uważa się za głównego kandydata do gry w Realu Madryt.

Defensa Central przekonuje jednak, że nie tylko sternicy Los Blancos są zainteresowani zawodnikiem Aptekarzy. Entuzjastą talentu piłkarza jest Josep Guardiola. Źródło podało, że Hiszpan wprost miał zakomunikować w klubie, że latem należy dołożyć wszelkich starań, aby pozyskać Wirtza. Tym bardziej że przedstawiciel La Liga ma rozważać taki wariant dopiero na przyszły rok, bo w najbliższej sesji transferowej skupi się na finalizowaniu transakcji z udziałem Kyliana Mbappe.

Florian Wirtz pasuje do Manchesteru City? Tak 100% Nie 0% Nie wiem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Nie wiem

Manchester City jest podobno do tego stopnia zdeterminowany, aby sfinalizować transfer z udziałem młodego pomocnika, że jest w stanie wyłożyć za niego nawet 120 milionów euro. Wirtz trafił do ekipy z Bay Arena w styczniu 2020 roku z Akademii Piłkarskiej FC Koeln. W trakcie kampanii 2023/2024 pomocnik wystąpił łącznie w 47 spotkaniach, notując w nich 18 trafień i 20 asyst. Aktualny kontrakt 21-latka z Bayerem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Ostatnio piłkarz został wybrany zawodnikiem sezonu w Bundeslidze.

Czytaj więcej: Man City przygotowuje się na rozstanie z Bernardo Silvą? Konkretny kandydat na celowniku