Real Madryt ma nowego trenera! Wielki powrót stał się faktem

20:43, 11. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Real Madryt

Real Madryt wybrał nowego szkoleniowca. Trenerem giganta został Jose Mourinho. Portugalczyk podpisał kontrakt obowiązujący do 2029 roku.

Florentino Perez
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Jose Mourinho ponownie trenerem Realu Madryt!

Real Madryt po sezonie bez żadnego trofeum zdecydował się na kolejną w ostatnich miesiącach na stanowisku trenera. Z posadą szkoleniowca pożegnał się Alvaro Arbeloa. Po kilku tygodniach analiz i rozmów wybór Florentino Pereza padł na Jose Mourinho, który wraca na Santiago Bernabeu.

Portugalski szkoleniowiec jeszcze niedawno był związany z Benfiką Lizbona, jednak Real zdecydował się aktywować klauzulę wykupu. Hiszpani zapłacili za 63-letniego trenera 15 milionów euro. Mourinho wraca do klubu, który prowadził już w latach 2010-2013.

The Special One podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. W klubie panuje przekonanie, że jego doświadczenie i charakter mogą być kluczowe w odbudowie zespołu po okresie bez trofeów. Władze Realu liczą, że Mourinho przywróci drużynie cechy, z których słynęły jego najlepsze zespoły. Przede wszystkim dyscyplinę taktyczną, mentalność zwycięzców oraz bezkompromisowe podejście do walki o najwyższe cele.

Powrót portugalskiego trenera ma być także odpowiedzią na rozczarowujące wyniki ostatnich sezonów. Klub, który przez lata przyzwyczaił kibiców do regularnego zdobywania trofeów, nie może być zadowolony z dwóch kolejnych sezonów bez większych sukcesów. Dlatego priorytetem nowego szkoleniowca będzie szybkie przywrócenie Królewskich na zwycięską ścieżkę, w tym odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii.

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