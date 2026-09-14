Guler dostał wielkie słowa od Mourinho. Real szykuje mu coś wyjątkowego

Real Madryt nie zamierza ryzykować
Jose Mourinho nie ma wątpliwości, że Arda Guler posiada wyjątkowe możliwości. Szkoleniowiec Realu Madryt został zapytany o rozwój 21-letniego pomocnika i w wypowiedzi cytowanej przez dziennik „AS” nie szczędził mu pochwał.
– Są ludzie, którzy rozumieją jego rozwój lepiej ode mnie, jak bardzo zmienił się fizycznie. Niemniej dla mnie jego cechy są niesamowite: wizja, determinacja, konsekwencja, którą wnosi do drużyny, umiejętność tworzenia sytuacji bramkowych – powiedział portugalski trener.
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– Uważam, że ma fantastyczny potencjał i już teraz może pochwalić się imponującymi statystykami. Przeprowadzamy bardziej dogłębną analizę. Może nie chcę znowu powtarzać słowa „najlepszy”. W każdym razie tak, Guler jest naprawdę jednym z najlepszych – dodał Mourinho. Turek od czasu przeprowadzki do Madrytu zdążył rozegrać 116 spotkań, zdobywając 19 bramek i notując 26 asyst.
Tymczasem przyszłość Gulera na Estadio Santiago Bernabeu może zostać zabezpieczona na znacznie dłużej. Fabrizio Romano przekazał, że pomocnik osiągnął porozumienie z Realem w sprawie przedłużenia kontraktu. Obecna umowa obowiązuje do 2029 roku, natomiast nowa ma być ważna aż do czerwca 2032 roku. Klub powinien wkrótce oficjalnie ogłosić szczegóły.
Gigant La Liga wysłał zatem jasny sygnał, że Guler jest postrzegany jako jeden z elementów przyszłości zespołu. Klub nie zamierza czekać, aż jego pozycja na rynku jeszcze bardziej wzrośnie i chce związać z Turkiem swoją przyszłość. Wszystko wskazuje zatem na to, że pochwały Mourinho mogą wkrótce spotkać się z decyzją Realu o długoterminowym zabezpieczeniu swojej młodej gwiazdy.