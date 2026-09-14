Guler dostał wielkie słowa od Mourinho. Real szykuje mu coś wyjątkowego

Jose Mourinho zachwyca się Ardą Gulerem, a Real Madryt szykuje dla niego nowy kontrakt. Fabrizio Romano informuje, że umowa z Turkiem może obowiązywać aż do 2032 roku.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt nie zamierza ryzykować

Jose Mourinho nie ma wątpliwości, że Arda Guler posiada wyjątkowe możliwości. Szkoleniowiec Realu Madryt został zapytany o rozwój 21-letniego pomocnika i w wypowiedzi cytowanej przez dziennik „AS” nie szczędził mu pochwał.

– Są ludzie, którzy rozumieją jego rozwój lepiej ode mnie, jak bardzo zmienił się fizycznie. Niemniej dla mnie jego cechy są niesamowite: wizja, determinacja, konsekwencja, którą wnosi do drużyny, umiejętność tworzenia sytuacji bramkowych – powiedział portugalski trener.

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– Uważam, że ma fantastyczny potencjał i już teraz może pochwalić się imponującymi statystykami. Przeprowadzamy bardziej dogłębną analizę. Może nie chcę znowu powtarzać słowa „najlepszy”. W każdym razie tak, Guler jest naprawdę jednym z najlepszych – dodał Mourinho. Turek od czasu przeprowadzki do Madrytu zdążył rozegrać 116 spotkań, zdobywając 19 bramek i notując 26 asyst.

Tymczasem przyszłość Gulera na Estadio Santiago Bernabeu może zostać zabezpieczona na znacznie dłużej. Fabrizio Romano przekazał, że pomocnik osiągnął porozumienie z Realem w sprawie przedłużenia kontraktu. Obecna umowa obowiązuje do 2029 roku, natomiast nowa ma być ważna aż do czerwca 2032 roku. Klub powinien wkrótce oficjalnie ogłosić szczegóły.

🚨⚪️ BREAKING: Arda Güler has agreed to sign new deal at Real Madrid! 🔐🇹🇷



The agreement is done and set to be announced soon — understand it will be valid until June 2032, six years.



Arda already said yes — first call on talks @diarioas. All conditions have been accepted. pic.twitter.com/gG9bDvPJcT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026

Gigant La Liga wysłał zatem jasny sygnał, że Guler jest postrzegany jako jeden z elementów przyszłości zespołu. Klub nie zamierza czekać, aż jego pozycja na rynku jeszcze bardziej wzrośnie i chce związać z Turkiem swoją przyszłość. Wszystko wskazuje zatem na to, że pochwały Mourinho mogą wkrótce spotkać się z decyzją Realu o długoterminowym zabezpieczeniu swojej młodej gwiazdy.