Wieczysta rozczarowuje. Wiadomo, co z Kopiciem

16:33, 14. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Bartosz Karcz [X]

Wieczysta Kraków ma na swoim koncie pięć meczów z rzędu bez zwycięstwa. W czterech prowadził ich Żeljko Kopić, którego posada mi wisieć na włosku. Nowe wieści przekazał Bartosz Karcz.

Żeljko Kopić
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Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Żeljko Kopić

Kopić nie zostanie zwolniony. Wieczysta nie planuje zmian

Wieczysta Kraków to jeden z beniaminków tego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Ze wszystkich trzech nowych drużyn radzą sobie jednak najgorzej w rozgrywkach ligowych. Właściciel klubu szybko stracił cierpliwość, zwalniając bardzo wcześnie Kazimierza Moskala. Nowym trenerem zespołu przed derbami z Wisłą Kraków został Żeljko Kopić. Nie poprawił jednak wyników krakowskiego zespołu.

W czterech meczach Wieczysta doznała trzech porażek i raz zremisowała. Na dodatek odpadli z Pucharu Polski, przegrywając z Avią Świdnik. W mediach pojawiły się doniesienia, że najbliższy mecz z Widzewem Łódź będzie kluczowy w kontekście przyszłości szkoleniowca.

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Do informacji odniósł się Bartosz Karcz, który zbadał temat. Jego zdaniem nie ma obecnie tematu zwolnienia Kopicia. Mecz z Widzewem Łódź wcale nie przesądzi o tym, czy zostanie zwolniony, czy nie.

Podpytałem na szybko dzisiaj i na 1000 procent nie ma w tym momencie mowy o żadnej zmianie trenera w Wieczystej Kraków. Mecz z Widzewem nie będzie żadnym meczem o głowę Żeljko Kopicia. Jest to po prostu nieprawda – napisał Bartosz Karcz.

Kopić to 49-letni szkoleniowiec z Chorwacji, który ma w swoim CV m.in. Dinamo Bukareszt, Botew Płowdiw, Pafos czy Dinamo Zagrzeb.

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